Bienal Lefkoşa 6 Aralık’a kadar devam ediyor

Bienal Lefkoşa, 7 Kasım’da önce istasyonlar ve sonrasında da Arabahmet Kültür Evi’nde yapılan resmi açılışın ardından konserler, performanslar, şöyleşi, açık ve kapalı alanlardaki sergilerle dolu bir haftayı geride bıraktı.

Arkhe tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi himayesi ve Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bienal Lefkoşa, 7 Kasım’da önce istasyonlar ve sonrasında da Arabahmet Kültür Evi’nde yapılan resmi açılışın ardından konserler, performanslar, şöyleşi, açık ve kapalı alanlardaki sergilerle dolu bir haftayı geride bıraktı.

Bir ay boyunca Lefkoşa’nın farklı noktalarında “Merhamet” teması etrafında buluşacak sanat eserleriyle yeniden anlam kazanacağı ve sanatın bir diyalog, bir hatırlama biçimi olduğunu gösterme hedefiyle açılan Bienal Lefkoşa’nın ilk haftasında da sadece sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserler değil; aynı zamanda merhametin, birbirimize yeniden bakmanın, birbirimizi yeniden görmenin keşfi yaşandı.

Bu yıl ilk edisyonu yapılan ve sanatın birleştirici gücünü merkeze alarak kenti yaşayan bir sergiye dönüştürmeyi amaçlayan, Lefkoşa’nın tarihi dokusu ile çağdaş sanatın evrensel dilini aynı hikayede buluşturacak Bienal Lefkoşa 7 Kasım Cuma günü istasyonların açılışı ile başladı. Arabahmet Kültür Evi’ndeki resmi açılış törenindeki konuşmaların ardından ARUCAD Modern Dans Bölümü’nün “Gitme” adlı çağdaş dans performansı (koreografi: Handan Ergiydiren) sahnelendi, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un bienalin düşünsel çerçevesini izleyiciyle buluşturduğu söyleşisi yer aldı. Bienalin açılış günü Korhan Futacı ve orkestrasının sahne aldığı Zahra Sokak’taki harika konser ile sona erdi.

Bienalin ikinci günü olan 8 Kasım Cumartesi Arabahmet Kültür Evi’nde Kerim Can Güleryüz’ün konuşması yer alırken 8 ve 10 Kasım tarihlerinde Arkhe Açık Alan’da Handan Ergiydiren tarafından yaratılan ve yönetilen 22/11 Performans Projeleri Topluluğu tarafından Başkalarının Acısı – The Pain of the Others adlı performans gösterisi sunuldu. Ayrıca Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nde 10 ve 11 Kasım günlerinde Melih Kıraç & Kamola Rashidova dans performansını sunarken 11 Kasım Salı gecesi Lefkeliler Meydanı’nda Arshid Azarine Trio harika konseri ile Lefkoşalı sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

12 Kasım Çarşamba akşamı Espai’de gerçekleşmesi planlanan Sombrero M104’nun “Şefkatli Bir Elin Altında” adlı canlı resim, video, şiir ve müzik performansı ise olumsuz hava şartlarından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi.

14-21 Kasım Etkinlik Programı

Arabahmet Kültür Evi

Meyda Yeğenoğlu & Mahmut Mutman — Konuşma (14 Kasım Cuma, 19:00)

Bandabuliya Sahnesi

Myrrha Trio&Hakkı Cengiz — Performans (19 Kasım Çarşamba, 19:00)



Salvataro Catalvo — Performans (20 Kasım Perşembe, 19:00)



Naci Talat Vakfı

Gözdem İlkay — Performans (22 Kasım Cumartesi, 19:30)

Sergi Merkanları

Lefkoşa’nın tarihi ve modern yapılarının yüzün üzerinde sanatçının dokunuşuyla yeni anlamlar kazanacağı Bienal boyunca, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, ARUCAD Artspace, Büyük Han, Bedesten, Bandabuliya, Tanzimat 54, Eski Fransız Kültür Derneği, Ermeni Kilisesi ve Arabahmet Kültür Evi, ziyaretçilerini “merhamet” temasını farklı disiplinlerde işleyen sanat eserleriyle karşılıyor.



Sergi Mekanları Ziyaret Saatleri

Bienal sergi alanları, Salı–Perşembe 10.00–15.00, Cuma 10.00–19.00 ve Cumartesi 10.00–16.00 saatleri arasında gezilebiliyor. ARUCAD Artspace ve Atatürk Kültür Merkezi, Cumartesi günleri 10.00–13.00 arasında ziyaret edilebilecek. Sergi mekanları Pazar ve Pazartesi günleri kapalı olacak.



Sergi Alanı Gezileri

Bienal süresince her Cumartesi 10.30–14.30 saatleri arasında düzenlenecek gezilerle, ziyaretçilere sergi alanlarını ve kamusal yerleştirmeleri tanıtılıyor ve gezilere katılım ücretsiz oluyor.

Teşekkür ve Destekçiler

Bienal Lefkoşa, başkent Lefkoşa’yı kültür, sanat ve düşünceyle buluşturmak için güç birliği yapan kurumların katkılarıyla hayata geçiyor.Lojistik Sponsoru Dörtgazi Lojistik, Sigorta Sponsoru Capital Insurance, Destekçiler Arucad, Espace Panthea, Poster for Tomorrow, HM, alan destekçileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Espai, Çangar Motors.