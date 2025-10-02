  • BIST 11130.47
Lefkoşa Türk Belediyesi, Bursa Gastronomi Festivali'nde yer aldı
Lefkoşa Türk Belediyesi, Bursa Gastronomi Festivali’nde yer aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, gerçekleştirildi. Festivalde Lefkoşa Türk Belediyesi de kardeş belediye olarak yer aldı.

 

LTB adına festivale LTB Dış İlişkiler personeli Fatoş Arabacıoğlu, şef İbrahim Kızıltaç ve Gastronomi öğrencisi Fatma Kocatürk katıldı. Standda iki gün boyunca ülke mutfağının geleneksel lezzetleri pastelli, sucuk, Kıbrıs kahvesi, hellim, peksemet, ceviz macunu ve turunç macunu ziyaretçilere ikram edildi, özel olarak "Magarına bulli" yapılarak sunuldu.

 

Festivale 7 farklı ülke katılım gösterirken, Bursa’nın yerel işletmeleri de stant açtı. Katılımcı ülkelerin katkısıyla “Dostluk Çorbası” hazırlandı; her ülkenin kendine özgü bir lezzet kattığı çorbaya Lefkoşa Türk Belediyesi hellim ile katkı sundu.

 

LTB Dış İlişkiler personeli Fatoş Arabacıoğlu, Başkan Mehmet Harmancı’nın selamlarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e iletti. Karşılıklı plaket takdimi yapılırken, iki belediye arasındaki kardeşlik ve dostluk bir kez daha pekiştirildi.

