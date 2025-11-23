  • BIST 10922.86
  • Altın 5537.048
  • Dolar 42.4296
  • Euro 48.9079
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi  İlk Etap Çalışmaları 26 Kasım’da Başlıyor*

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi, şehrin iki yakasını Kanlıdere hattı boyunca birbirine bağlayacak olan Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin ilk etabını 26 Kasım 2025 tarihinde hayata geçiriyor.
Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi  İlk Etap Çalışmaları 26 Kasım’da Başlıyor*

Proje; Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Kanlıdere/Pedieos Lineer Parkı’nın, kuzeyde de devam ettirilerek bütüncül bir rekreasyon alanına dönüştürülmesini hedefliyor.

Avrupa Birliği mali desteğiyle UNDP tarafından uygulanacak projenin ilk etabı kapsamında, Ledra Palace Geçiş Kapısı’ndan başlayarak Mehmet Akif Caddesi ve Osmanpaşa Caddesi’nin kesişme noktasına kadar uzanan güzergahta kaldırım düzenlemesi, yağmur suyu drenaj iyileştirmesi, bisiklet yolu oluşturulması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Bütçesi toplam 4.4 milyon Avro olarak belirlenen projenin dere etabı için ise en geç Ocak ayında ihaleye çıkılması bekleniyor.

Başkan Harmancı: “Kanlıdere projesi ile bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin Lefkoşa’nın uzun yıllardır beklediği bütünleşik kamusal alan ihtiyacının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Kanlıdere projesi, tüm Lefkoşalılara sözünü verdiğimiz, hayata geçmesi için yıllardır büyük gayret gösterdiğimiz bir çalışma. 26 Kasım Çarşamba günü itibarıyle başkentte yeni bir tarihin ilk sayfaları yazılmaya başlıyor. 45 yıllık bir vizyonu gerçeğe çeviriyoruz, Lefkoşa’mız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Kanlıdere hattının şehrin kuzeyinde de kent yaşamına kazandırılması, hem ekolojik hem de kültürel açıdan Lefkoşa’nın geleceği için son derece önemli bir adımdır. Proje; yürüyüş ve bisiklet yolları ile birlikte insan ve çevre odaklı yeni bir kamusal hat yaratacak.”

Çalışmalar, bölgedeki trafik ve yaya akışını mümkün olan en az seviyede etkileyecek şekilde etaplara ayrıldı. LTB’ye bağlı Proje, Halkla İlişkiler ve Zabıta ekipleri planlanan süreç boyunca yurttaşları düzenli olarak bilgilendirecek.

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi ilk etap çalışma takvimi şu şekildedir: 

26 Kasım Çarşamba: İsmail Beyoğlu Sokak
(Tamamlanma: Aralık ortası)

Aralık sonu: Mehmet Akif Caddesi (eski Pronto çemberi – askeri bölük arası)
(Tamamlanma: Ocak ortası)

Ocak ortası: Muzaffer Ersu Sokak
(Tamamlanma: Şubat sonu)

Şubat ilk hafta: Müftü Güleroğlu Sokak
(Tamamlanma: Şubat ortası)

Ocak sonu: Server Somuncuoğlu Sokak
(Tamamlanma: Şubat ortası)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar 10 bini geçti09 Ekim 2025 Perşembe 12:10
  • Lefkoşa Türk Belediyesi, Bursa Gastronomi Festivali’nde yer aldı02 Ekim 2025 Perşembe 14:28
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi30 Eylül 2025 Salı 08:24
  • Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu için kayıtlar yarın başlıyor!28 Eylül 2025 Pazar 15:11
  • Lefkoşa'da seyir halindeki araçta yangın26 Eylül 2025 Cuma 10:06
  • Lefkoşa Maratonu 12 Ekim Pazar gün koşulacak24 Eylül 2025 Çarşamba 12:27
  • Lefkoşa'da kayıp şahıs21 Eylül 2025 Pazar 10:33
  • Lefkoşa Maratonu 12 Ekim’de koşulacak18 Eylül 2025 Perşembe 14:07
  • Harmancı, Holguin ile bir araya geldi17 Eylül 2025 Çarşamba 16:39
  • LTB, Haspolat’ta Kanalizasyon Çalışmalarına Başlıyor16 Eylül 2025 Salı 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti