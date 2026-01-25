  • BIST 12433.5
Harmancı: Lefkoşa’da yağmurla ilgili sorun yaşanmıyorsa, bu altyapı yatırımlarının sonucudur

Harmancı, etkili yağışların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin yıllardır altyapıya yaptığı yatırımların sonuç verdiğini vurguladı.
Harmancı: Lefkoşa'da yağmurla ilgili sorun yaşanmıyorsa, bu altyapı yatırımlarının sonucudur

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, etkili yağışların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin yıllardır altyapıya yaptığı yatırımların sonuç verdiğini vurguladı.

Harmancı, bugün yağmurla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadığını belirterek, buna rağmen belediye ekiplerinin gün boyunca sahada görev başında olduğunu ifade etti. Yıllardır altyapıya ciddi kaynak ayırdıklarını kaydeden Harmancı, “Üç kuruş paramızı yerin altına gömdük. Bugün eğer hiçbir haber sitesinde Lefkoşa ile ilgili bir olumsuzluk yer almadıysa, bu yatırımların ürünüdür” dedi.

Altyapı çalışmalarının şehir yaşamı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Harmancı, her sorunun henüz tamamen çözülmediğini ancak pek çok başlıkta önemli ilerleme sağlandığını dile getirdi. Harmancı açıklamasında, “Henüz her şeyi çözmedik ama birçok şeyi çözdük. Akılla, bilimle ve popülizme kurban etmeden, şehrin ihtiyaçlarına göre çözümler üreterek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, altyapı yatırımları başta olmak üzere kent ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

