LTB’nin asfaltlama çalışmaları Yenişehir’de sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehir genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları kapsamında Yenişehir bölgesindeki dört sokakta, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren asfalt kemirme ve kaplama çalışmaları yapılacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehir genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Yenişehir bölgesi ile devam ediyor.

2 Şubat Pazartesi gününden itibaren Şht. Mustafa Hacı Sokak, Okullar Yolu Sokak, Şht. Ali Çakır Sokak ve Şht. Hüseyin Bora Sokak’ta ilk olarak asfalt kemirme, ardından asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince söz konusu sokaklar trafiğe kapalı olacak. Çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica edildi.

