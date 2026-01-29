  • BIST 12433.5
Kamuda yetkili 5 sendika bu kez de Terminal'den Turizm Bakanlığı'na yürüyecek

09.30’da Terminal Çemberi’nde toplanarak Girne Kapısı güzergâhından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne yürüyüş düzenleyecek; sendikalar adına Güven Bengihan eylemin yönetim kurulları düzeyinde yapılacağını açıkladı.
Kamuda yetkili 5 sendika bu kez de Terminal'den Turizm Bakanlığı'na yürüyecek

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla bugün yürüyüş eylemi düzenleyecek.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’un ortak açıklamasına göre, yürüyüş bugün saat 09.30’da Terminal Çemberi’nde başlayacak.

Sendikalar adına açıklama yapan Güven Bengihan, eylemin Terminal Çemberi’nden başlayarak Girne Kapısı güzergâhı izlenip Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde tamamlanacağını belirtti.

Bengihan, yürüyüş eyleminin sendikaların Yönetim Kurulları düzeyinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, kamuda artan yolsuzluk iddialarına, derinleşen yoksulluğa ve toplumsal yapıda yaşanan erozyona karşı ortak duruş sergileneceğini kaydetti.

Açıklamada, söz konusu eylemle kamuoyuna güçlü bir mesaj verilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

