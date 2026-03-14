Ercan’da uyuşturucu ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi

Ercan Havalimanı’nda narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine iki ayrı yolcunun üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi haplar bulunarak emare olarak alındı; iki kişi tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimlerde, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine iki ayrı kişi tutuklandı.

Denetimler sırasında KKTC’ye giriş yapmak üzere havalimanında bulunan Ç.B. (E-34)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün gerçekleştirilen bir başka denetimde ise Pamir’in tepki vermesi üzerine H.B. (E-23)’nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 6 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı. H.B. de tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.