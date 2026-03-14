Ercan’da uyuşturucu ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi

SON DAKİKALübnan'da gece boyunca yoğun saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ercan Havalimanı’nda narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine iki ayrı yolcunun üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi haplar bulunarak emare olarak alındı; iki kişi tutuklandı.
Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimlerde, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine iki ayrı kişi tutuklandı.

Denetimler sırasında KKTC’ye giriş yapmak üzere havalimanında bulunan Ç.B. (E-34)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı gün gerçekleştirilen bir başka denetimde ise Pamir’in tepki vermesi üzerine H.B. (E-23)’nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 6 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı. H.B. de tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
  • Hatice İntaç yazdı...Bir Kahve Molası13 Mart 2026 Cuma 09:24
  • Meteoroloji’den toz uyarısı13 Mart 2026 Cuma 09:23
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası 35. Yılında Sanatseverlere Baharda Caz Keyfi Yaşattı12 Mart 2026 Perşembe 12:41
  • Anayasa Mahkemesi, Gazimağusa İlahiyat Koleji Protokol'ünü uygun buldu12 Mart 2026 Perşembe 12:31
  • İngiliz savaş gemisi HMS Dragon Doğu Akdeniz’e geliyor12 Mart 2026 Perşembe 12:20
  • Limasol’da açık alanda tabanca ve 5 kalıp TNT tipi patlayıcı bulundu12 Mart 2026 Perşembe 09:20
  • Benzine 5, dizele 6 lira zam geldi...12 Mart 2026 Perşembe 09:17
  • Su Temin Projesi kapsamında 6 gün planlı su kesintisi11 Mart 2026 Çarşamba 20:54
  • İncirli ve Çeler görüştü11 Mart 2026 Çarşamba 20:42
  • KTİMB’den hükümete tepki!11 Mart 2026 Çarşamba 20:34
