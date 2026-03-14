Cumhurbaşkanlığı: Taşınmaz Mal Komisyonu üyeliği için başvurular 18 Mart'ta sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı, Taşınmaz Mal Komisyonu'na atanacak üye adaylığı başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu. Hukukçu veya kamu yönetimi tecrübesi olan adaylar 18 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.
Cumhurbaşkanlığı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) görevlendirilecek bir üye için başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu. Başvurular, en geç 18 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “67/2005 sayılı Anayasa’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası’nın 11’inci maddesi uyarınca,” Taşınmaz Mal Komisyonu’na atanacak bir üye için aday önereceği belirtildi.

Söz konusu yasa gereği Erhürman’ın Yüksek Adliye Kurulu tarafından yapılacak atama için seçilecek aday sayısının iki katı kadar ismi Yüksek Adliye Kurulu’na sunacağının ifade edildiği açıklamada, gerekli nitelikleri taşıyan adayların başvurularını en geç 18 Mart mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı’na yapmaları gerekiyor.

Açıklamada, başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikler ise şöyle sıralandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, hukukçu olmak ya da kamu yönetimi ve mal değerlendirme konularında tecrübeli olmak, 1974 yılında taşınmaz mallarını bırakarak Kıbrıs’ın kuzeyinden göç etmek zorunda kalan kişilerin hak iddia ettiği taşınmaz mallardan doğrudan veya dolaylı biçimde yararlanmıyor olmak ve İngilizce diline hâkim olmak (avantaj sayılacak).”

Halen Taşınmaz Mal Komisyonu’nda görev yapan üyelerin, kamu görevlileri ve emekli kişilerin de söz konusu pozisyona başvurabileceği belirtilen açıklamada, başvuru yapmak isteyen adayların, Taşınmaz Mal Komisyonu Üyelik Başvuru Formu’nu Cumhurbaşkanlığı’ndan temin edebilecekleri gibi, https://cb.gov.ct.tr/tr/tmk_basvuru adresinden de indirilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte belirtilen süre içinde yapılması gerektiği kaydedildi.

