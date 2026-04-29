Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, "Külliyedeki Dünya Sanat Günü organizasyonunun parçası olmayacağız" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Gazetecilerimiz yargılanmakta, sosyal medya üzerinden siyasilerin, gazetelerin ve insanlarımızın sosyal medya hesapları organize bir şekilde kapatılmakta, aydınlarımız 2020’den bugüne N-82 G-82 kodlarıyla Türkiye tarafından Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle ‘terörist’ ilan edilmektedir” denildi.

Birlik açıklamasında, akademisyen ve sanatçı Senih Çavuşoğlu’nun siyasal görüşleri nedeniyle Türkiye tarafından yasaklı ilan edilen Kıbrıslılar arasında yer aldığı ileri sürülerek, “80 yaşını aşmış aydınlarımızdan Turgut Afşaroğlu kuzeydeki sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi alamamakta, Türkiye Cumhuriyeti’nin atadığı vali Ali Murat Başçeri’ye, tedavi olmak istediğini ancak ‘hainler listenizde miyim’ diye soru sormaktadır. Büyük bir insanlık krizi ve utanç yaşanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde koloni politikalarını derinleştirdiği iddia edilerek, “Kurumlar teker teker tasfiye edilmekte, korkunç bir nüfus artışıyla Kıbrıslılar yok edilmekte, siyasi partilerin iç işlerine kadar müdahale edilmektedir. Kültürel değerlerimiz aktarılan nüfusun ağırlığı karşısında ortadan kaybolmaktadır” denildi.

Birlik, 30 Nisan 2026 Perşembe günü külliyede Dünya Sanat Günü kutlanacağını belirterek, “Kıbrıslıların azar azar imha edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin ciddi bir saldırı altında olduğu bir dönemde, sanatçılar ve aydınlar olarak böyle bir organizasyonun parçası olmamız söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği açıklamasının sonunda, “Gerek üyelerimize gerekse üyemiz olmayan diğer sanatçılara ‘Dünya Sanat Günü’ etkinliğine katılmama ve boykot etme çağrısı yaparız” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin tam paylaşımı:

"Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan Kıbrıslılar çok yoğun bir saldırı altındadır. Gazetecilerimiz yargılanmakta, sosyal medya üzerinden siyasilerin, gazetelerin ve insanlarımızın sosyal medya hesapları organize bir şekilde kapatılmakta, aydınlarımız 2020’den bugüne N-82 G-82 kodlarıyla Türkiye tarafından Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle “terörist” ilan edilmektedir. Son olarak akademisyen, sanatçı Senih Çavuşoğlu siyasal görüşleri nedeniyle Türkiye tarafından yasaklı ilan edilen Kıbrıslılardandır. 80 yaşını aşmış aydınlarımızdan Turgut Afşaroğlu kuzeydeki sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi alamamakta, Türkiye Cumhuriyeti’nin atadığı vali Ali Murat Başçeri’ye, tedavi olmak istediğini ancak “hainler listenizde miyim” diye soru sormaktadır.

Büyük bir insanlık krizi ve utanç yaşanmaktadır. Tüm bu aşağılamaları insanlarımız adına reddediyoruz. Öte yandan Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyinde uyguladığı koloni politikalarını derinleştirmektedir. Kurumlar teker teker tasviye edilmekte, korkunç bir nüfus artışıyla Kıbrıslılar yok edilmekte, siyasi partilerin iç işlerine kadar müdahale edilmektedir. Kültürel değerlerimiz aktarılan nüfusun ağırlığı karşısında ortadan kaybolmaktadır.

Dağlarımız dinamitlerle patlatılmakta, denizlerimiz Casinoların lağım sularıyla kirletilmektedir. Külliyesinden okullarına kadar bütün kurumlarımız Türkiye tarafından Türkiyelileştirilmektedir. Kıbrıslı sanatçı ve aydınlar olarak, coğrafyamızın Türkiye’nin uyguladığı koloni politikaları çerçevesinde talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Sanatçı iktidara, sömürgeciye karşı hakikati söyleyebilmelidir. Sanatçı bir toplumun yok oluşunun parçası olan veya bu yok oluşa seyirci kalan siyasetçiyle, iktidar odaklarıyla mesafesini koruyabilmelidir. Sanatçı hem yaşadığı coğrafyada hem de yaşadığı dünyada barışı, adaleti, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini savunmalı ve bunun sorumluluğunu da almalıdır.

30 Nisan 2026 Perşembe günü külliyede Dünya Sanat Günü kutlanacaktır. Kıbrıslıların azar azar imha edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin ciddi bir saldırı altında olduğu bir dönemde, sanatçılar ve aydınlar olarak böyle bir organizasyonun parçası olmamız söz konusu değildir. Kıbrıslı Türk toplum lideri Tufan Erhürman Türkiye’nin saldırılarına karşı insanlarımızı savunmak adına gerekli sorumluluğu bir an önce almalıdır. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği olarak gerek üyelerimize gerekse üyemiz olmayan diğer sanatçılara “Dünya Sanat Günü” etkinliğine katılmama ve boykot etme çağrısı yaparız."