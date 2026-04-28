Meclis'te taksi sektörü tartışması: Tarifelerde yüzde 70 zam isteniyor, bu mümkün değil

CTP Milletvekili Fikri Toros taksi sektöründeki sorunlara çözüm çağrısı yaparken, Erhan Arıklı %70 zam talebinin mümkün olmadığını ve tarifelerin zaten yüksek olduğunu belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Milletvekilleri, taksiciler ve yasa gücündeki kararnameler üzerine söz aldı.

Genel Kurul onaya sunuşlarla başladı. İlk olarak, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan “İstatistik Kurumu Değişiklik Yasa Önerisi'nin komitede İvedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Başbakanlık; Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde bulunan “Ceza Muhakemeleri Usulü”, “Ceza (Değişiklik)”, “Şahadet (Değişiklik)” ve “Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik)” yasa tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nin bir daha görüşülmek üzere komiteye çekilen “Mahkemeler (Değişiklik)” Yasa Tasarı'sının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra güncel konuşmalarla devam etti.

FİKRİ TOROS

Genel Kurul’da ilk sözü alan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros “Taksi Sektörünün Sorunları ve Talepleri” konulu güncel konuşma yaparak, taksicilerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Meclis önünde yaptığı eyleme işaret etti.

Taksicilerin biriken sorunlar, görmezden gelinen talepler ve çözümsüz bırakılan yapısal aksaklıklar sebebiyle eylem yaptığını söyleyen Toros, konunun hükümetin öncelikli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Fikri Toros, sektörün, enflasyon ve aşırı faiz baskısı altında olduğunu, kayıt dışılık ile denetimsizlik sorunu yaşadığını dile getirdi.

Taksicilerin çalışma koşullarının zor olduğunu da ifade eden Toros, sektörün dijital dönüşümle yeni ulaşım modellerine de uyum sağlayamadığını ifade etti.

Taksi tarifelerinin yeniden düzenlenip, belli aralıklarla güncellenmesi gerektiğini kaydeden Toros, sorunların çözümü için denetim, bütüncül ve kalıcı politikalar gerektiğini belirtti.

Toros, turizmin için taksiciliğin önemine de değindi.

Erhan Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Toros'a yanıt verdiği konuşmasında taksicilik sektörünün ülkede ulaşım ve turizm açısından önemli olduğunu belirtti, taksicilerle sürekli bir araya gelerek sorunları tartıştıklarını söyledi.

Birlikte çözüm üretmeye çalıştıklarını, karar alma mekanizması olan İzin Kurulu'nda taksicilerin ve Kar-İş’in temsil edildiğini kaydeden Arıklı, kararların sektörün bilgisi, onayı ve iş birliği ile alındığını ifade etti.

Arıklı, mevcut taksi tarifeleri hakkında bilgi vererek, tarifelerin yüksek olduğunu kaydetti. Arıklı, ucuz uçak bileti bulup adaya gelen turistlerin ulaşım için yüksek ücretler ödediğini belirtti.

Tarifeleri yükseltmenin sorunları çözmediğini, kaçak taksiciliği teşvik ettiğini söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, talep edilen tarife zammının yüzde 70 oranında olduğunu ancak bunun yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Erhan Arıklı, taksicilik ile ilgili yasasının Anayasa’nın “seyahat özgürlüğü” maddesine aykırı olduğu için komiteye çekildiğini de ifade etti.

Yasa tasarısında Anayasa’ya uygun olmayan kısımları için yeni formüllere ve mantıklı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erhan Arıklı, ortak akılla çözüm üretilmesi için muhalefet milletvekillerini de sürece dahil olmaya davet etti.

Taksi tarifelerinin, İzin Kurulu tarafından belirlendiğine dikkat çeken Arıklı, tarifeler belirlenirken uygulanan kriterler hakkında bilgi verdi.

Bakan Arıklı, dijitalleşme önerilerinin otel önünde ve havaalanı bölgesinde çalışan taksiciler tarafından reddedildiğini belirterek, şehir içi taksicilerinin aynı koşullar altında çalışmadığı için zor durumda olduğunu söyledi.