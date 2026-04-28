  • BIST 12433.5
  • Altın 6630.34
  • Dolar 45.0485
  • Euro 52.7348
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA

Hanehalkı Bütçe Anketi başlıyor… Tüketici Fiyat Endeksi Sepeti güncellenecek

» »
İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, Hanehalkı Bütçe Anketi için adres listeleme çalışmasının tamamlandığını, alan uygulamasının 1 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.
Hanehalkı Bütçe Anketi başlıyor… Tüketici Fiyat Endeksi Sepeti güncellenecek

Bu çalışma ile elde edilecek verilerin, doğrudan enflasyon (hayat pahalılığı) hesaplamalarının temelini oluşturacağına dikkat çeken Besimler, “Bu nedenle, hanehalklarının vereceği doğru ve eksiksiz bilgiler, ülkemizde hayat pahalılığının doğru ölçülmesine ve ekonomik göstergelerin sağlıklı oluşturulmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Besimler yaptığı yazılı açıklamada, İstatistik Kurumu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi istatistiklerin üreticisi ve koordinatörü olduğunu ifade ederek, 32/2019 sayılı yasa kapsamında veri derlendiği ve üretilen istatistiklerin güncel olarak kamuoyunun hizmetine sunulduğunu belirtti. Besimler, derlenen tüm bilgilerin, aynı yasanın 22’nci maddesi uyarınca tamamen gizlilik ilkesi çerçevesinde korunarak, yalnızca istatistiksel amaçlarla kullanıldığını kaydetti.

-“Hanehalkı Bütçe Anketi en önemli araştırmalardan biri”

Besimler, kurumun temel faaliyetlerinden biri olan Hanehalkı Bütçe Anketi’nin, hanelerin sosyo-ekonomik yapısı, yaşam düzeyi ve tüketim kalıplarına ilişkin kapsamlı veri sağlayan; aynı zamanda uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların etkinliğinin değerlendirilmesine imkân tanıyan en önemli araştırmalardan biri olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda yürütülen çalışma sonucunda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında kullanılacak mal ve hizmet sepetinin güncelleneceğini, hanelerin harcama alışkanlıkları ve tüketim yapısındaki değişimlerin izleneceğini, asgari ücret tespit çalışmalarına veri sağlanacağını ifade eden Besimler, ayrıca yoksulluk sınırı ve sosyo-ekonomik göstergelerin belirlenmesine katkı sunulacağını kaydetti.

-“Alan uygulaması, 1 Mayıs 2026-30 Nisan 2027 tarihleri arasında yürütülecek”

Anket çerçevesinin oluşturulması amacıyla 1 Aralık 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında adres listeleme çalışmasının tamamlandığını belirten Besimler, alan uygulamasının, 1 Mayıs 2026-30 Nisan 2027 tarihleri arasında, dört mevsimi kapsayacak şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Saha çalışmalarının, hafta boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini, görevli anketörlerin, resmi kimlik belgesi ve QR kodlu yaka kartları ile sahada görev yapacağını kaydeden Besimler, vatandaşların, QR kod aracılığıyla görevli personelin kimliğini doğrulayabileceğine dikkat çekti.

-“Bu çalışma ile elde edilecek veriler, doğrudan enflasyon hesaplamalarının temelini oluşturacak”

Bu çalışma ile elde edilecek verilerin, doğrudan enflasyon (hayat pahalılığı) hesaplamalarının temelini oluşturacağını vurgulayan Besimler, "Bu nedenle, hanehalklarının vereceği doğru ve eksiksiz bilgiler, ülkemizde hayat pahalılığının doğru ölçülmesine ve ekonomik göstergelerin sağlıklı oluşturulmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

-“Kapınızı çalan görevli, yalnızca bir anketör değil; aynı zamanda sizin yaşam koşullarınızı doğru yansıtacak verinin temsilcisidir”

“Kapınızı çalan görevli, yalnızca bir anketör değil; aynı zamanda sizin yaşam koşullarınızı doğru yansıtacak verinin temsilcisidir” vurgusu yapan Besimler, vatandaşlara anket sürecine gösterecekleri destek ve katkılar için teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta’da bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 3 saatlik elektrik kesintisi olacak28 Nisan 2026 Salı 09:28
  • Erhürman,:"Ülkenin mevcut durumundan memnun değilim"27 Nisan 2026 Pazartesi 17:00
  • 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ara bölgede27 Nisan 2026 Pazartesi 15:02
  • Maviş, ETUCE Komite Toplantısı’na katılacak27 Nisan 2026 Pazartesi 14:55
  • Polis uyardı: Kaldırımlarda scooter kullanımı yasak27 Nisan 2026 Pazartesi 14:39
  • Hristodulidis: Fransa ile savunma anlaşması haziranda imzalanacak27 Nisan 2026 Pazartesi 14:06
  • 2026 yılı balıkçılık av malzemesi destek başvuruları başlıyor27 Nisan 2026 Pazartesi 14:03
  • Meclis açıldı ancak yayında ses olmadığından ara verildi!27 Nisan 2026 Pazartesi 13:29
  • Genel Kurul yasama göreviyle toplandı27 Nisan 2026 Pazartesi 12:46
  • Gazimağusa’da 62 yaşında hayatını kaybetti27 Nisan 2026 Pazartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti