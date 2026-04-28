Hanehalkı Bütçe Anketi başlıyor… Tüketici Fiyat Endeksi Sepeti güncellenecek

Besimler yaptığı yazılı açıklamada, İstatistik Kurumu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi istatistiklerin üreticisi ve koordinatörü olduğunu ifade ederek, 32/2019 sayılı yasa kapsamında veri derlendiği ve üretilen istatistiklerin güncel olarak kamuoyunun hizmetine sunulduğunu belirtti. Besimler, derlenen tüm bilgilerin, aynı yasanın 22’nci maddesi uyarınca tamamen gizlilik ilkesi çerçevesinde korunarak, yalnızca istatistiksel amaçlarla kullanıldığını kaydetti.

-“Hanehalkı Bütçe Anketi en önemli araştırmalardan biri”

Besimler, kurumun temel faaliyetlerinden biri olan Hanehalkı Bütçe Anketi’nin, hanelerin sosyo-ekonomik yapısı, yaşam düzeyi ve tüketim kalıplarına ilişkin kapsamlı veri sağlayan; aynı zamanda uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların etkinliğinin değerlendirilmesine imkân tanıyan en önemli araştırmalardan biri olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda yürütülen çalışma sonucunda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında kullanılacak mal ve hizmet sepetinin güncelleneceğini, hanelerin harcama alışkanlıkları ve tüketim yapısındaki değişimlerin izleneceğini, asgari ücret tespit çalışmalarına veri sağlanacağını ifade eden Besimler, ayrıca yoksulluk sınırı ve sosyo-ekonomik göstergelerin belirlenmesine katkı sunulacağını kaydetti.

-“Alan uygulaması, 1 Mayıs 2026-30 Nisan 2027 tarihleri arasında yürütülecek”

Anket çerçevesinin oluşturulması amacıyla 1 Aralık 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında adres listeleme çalışmasının tamamlandığını belirten Besimler, alan uygulamasının, 1 Mayıs 2026-30 Nisan 2027 tarihleri arasında, dört mevsimi kapsayacak şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Saha çalışmalarının, hafta boyunca düzenli olarak sürdürüleceğini, görevli anketörlerin, resmi kimlik belgesi ve QR kodlu yaka kartları ile sahada görev yapacağını kaydeden Besimler, vatandaşların, QR kod aracılığıyla görevli personelin kimliğini doğrulayabileceğine dikkat çekti.

-“Bu çalışma ile elde edilecek veriler, doğrudan enflasyon hesaplamalarının temelini oluşturacak”

Bu çalışma ile elde edilecek verilerin, doğrudan enflasyon (hayat pahalılığı) hesaplamalarının temelini oluşturacağını vurgulayan Besimler, “Bu nedenle, hanehalklarının vereceği doğru ve eksiksiz bilgiler, ülkemizde hayat pahalılığının doğru ölçülmesine ve ekonomik göstergelerin sağlıklı oluşturulmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

-“Kapınızı çalan görevli, yalnızca bir anketör değil; aynı zamanda sizin yaşam koşullarınızı doğru yansıtacak verinin temsilcisidir”

“Kapınızı çalan görevli, yalnızca bir anketör değil; aynı zamanda sizin yaşam koşullarınızı doğru yansıtacak verinin temsilcisidir” vurgusu yapan Besimler, vatandaşlara anket sürecine gösterecekleri destek ve katkılar için teşekkür etti.