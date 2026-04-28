SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Polis haberleri... Lefkoşa’da sahte belgeyle oturma izni: 2 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa'da oturma izni çıkarmak maksadıyla sahte resmi belge düzenlenleyerek tedavüle sürme olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı, 1 kişi aranıyor.
Polis açıklamasına göre, Ortaköy’de bazı kişilere oturma izni çıkarılabilmesi amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlenip ilgili daireye onaylatılmasıyla ilgili soruşturmada, daha önce tutuklanan Y.E., B.Ç. ve Z.H.’ye ek olarak aranan G.M. ile bu şahısla bağlantısı olduğu belirlenen N.H. (E-34) tutuklandı, G.A.’nın ise aranıyor.

- Sarhoşluk ve rahatsızlık

Hamitköy'de Atatürk Caddesi’nde, bu sabah saat 01.30 sıralarında, 244 miligram alkollü içki tesiri altındayken bağırarak çevreye rahatsızlık veren A.Ö.(K-33) tutuklandı.

- Av yasasına aykırı hareket

Derince’de, evinin bahçesindeki kümeste av hayvanı olan 3 keklik beslediği tespit edilen F.M.'ye (E-46) Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’na aykırı hareketten idari para cezası kesildi.

- İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

-Polise yalan ifade veren kişi tutuklandı

Alsancak’ta bir apartman dairesi önünden çalındığı ileri sürülen 2 çift kramponlu ayakkabıyla ilgili soruşturmada ise, O.K.’nin (E-19), ayakkabılar çalınmadığını halde, hayali bir suçla ilgili polise yalan ifade verdiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Olaylala ilgili soruşturmalar sürüyor.

 

