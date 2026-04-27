Maviş, ETUCE Komite Toplantısı'na katılacak

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ETUCE Kıbrıs temsilcisi olarak 28-29 Nisan tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek Komite Toplantısı’na katılacak.
Maviş, ETUCE Komite Toplantısı’na katılacak

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi’nin (ETUCE) 28-29 Nisan tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştireceği Komite Toplantısı’na, ETUCE Kıbrıs temsilcisi olarak katılacak.

Toplantıda; AB Öğretmenler Gündemi, Dijital Omnibus kapsamında yürütülecek kampanya ve savunuculuk çalışmaları, eğitim politikalarındaki son gelişmeler ve Avrupa Konseyi ile yürütülen stratejik iş birliği ele alınacak.

