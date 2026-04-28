Güney Kıbrıs’ta 'first lady' daimi büyükelçi oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Philippa Karsera’nın “daimi büyükelçi” olarak atanması kamuoyunda tartışma yarattı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Konsolosluk İşleri ve Schengen Direktörü olarak görev yapan Karsera, Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla daimi büyükelçiliğe terfi ettirilen dört isimden biri oldu. Atamaların 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Daimi büyükelçilerin yıllık brüt maaşlarının 74 bin ile 90 bin euro arasında değiştiği, bunun da aylık yaklaşık 6 bin ile 8 bin euroya denk geldiği belirtildi.

Öte yandan Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Karsera’nın atama sürecine ilgili mevzuata uygun şekilde katıldığı, yazılı sınavları geçtikten sonra sözlü mülakatta da başarılı olduğu ifade edildi.

Aynı kapsamda terfi eden diğer isimlerin ise Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Thessalia Siampou, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Michael ve eski Tokyo Büyükelçisi Charis Moritsis olduğu açıklandı.