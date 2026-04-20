Şap Hastalığı... Rum Veteriner Hizmetleri, 'Toplam itlaf yasal bir zorunluluktur'

Rum Veteriner Hizmetleri, Pazar günü yaptığı açıklamada, şap hastalığından etkilenen çiftliklerdeki hayvanların tamamen itlaf edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, tüm çiftçileri biyogüvenlik önlemlerini titizlikle uygulamaya çağırdı.

Protesto eden bir grup çiftçinin sunduğu muhtıraya yanıt veren yetkililer, Avrupa Birliği düzenlemelerinin itlaf konusunda herhangi bir istisnaya izin vermediğini belirtti.

Açıklamada, “Genel itlaf bir seçenek değil; yalnızca klinik veya laboratuvar bulguları pozitif olan hayvanlarla sınırlı olmayan, tüm çiftlik hayvanlarını kapsayan yasal bir yükümlülüktür” denildi.

Yetkililer, şap hastalığının A kategorisinde yer aldığını ve üye devletlerde kamu yararı ile halk sağlığını korumak amacıyla topyekün itlafın gerekli olduğunu ifade etti.

Tazminatlar ödeniyor

Paskalya öncesinde hayvanları kesilen çiftçilere gelir kaybı için avans ödemesi yapılırken, süt ve hayvan yemi için de tam tazminat sağlandı. Paskalya sonrasında hayvanları kesilen çiftçilere yönelik ödemelerin ise Nisan ayında yapılacağı bildirildi.

İmha edilen samanların bedelinin de ayrı bir süreç kapsamında tamamen karşılanacağı kaydedildi.

Hayvan başına ödenecek tazminatın, piyasa değerine göre uygun bir zamanda belirleneceği belirtilirken, şu ana kadar 28 milyon euroluk tazminat paketinin onaylandığı ve ödemelerin Mart ayından bu yana sürdüğü aktarıldı.

“Amaç yayılımı önlemek”

Yetkililer ayrıca hayvan popülasyonunun yeniden oluşturulmasının da gündemde olduğunu ifade etti.

Bazı çiftçilerin devlet testlerinin yasa dışı olduğu yönündeki iddialarına da yanıt veren Veteriner Hizmetleri, uygulanan prosedürlerin adil yargılanma ve savunma hakkını ihlal etmediğini vurguladı. Bu durumun, AB Sağlık Komiseri’nin Kıbrıs ziyaretleri sırasında iki kez teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, öncelikli hedefin virüsün daha fazla yayılmasını engellemek olduğu vurgulandı.