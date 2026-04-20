Güney Kıbrıs'ta seçmen sayısı açıklandı: 568 bin 587 kişi oy kullanacak

Güney Kıbrıs’ta seçmen sayısı açıklandı: 568 bin 587 kişi oy kullanacak

24 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde Güney Kıbrıs’ta seçmen sayısı 568 bin 587 olarak açıklanırken, bu rakama “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği bulunan 859 Kıbrıslı Türk de dahil edildi.
Güney Kıbrıs’ta seçmen sayısı açıklandı: 568 bin 587 kişi oy kullanacak

Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısı 568 bin 587 olarak açıklandı.

Politis ve diğer gazeteler, bu sayıya, KKTC’de yaşayan seçmenlerin de ekleneceğini belirtirken “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olan ve adresi Güney Kıbrıs’ta bulunan 859 Kıbrıslı Türkün de bu rakama dahil olduğunu belirtti.

Habere göre, Lefkoşa bölgesinde 198 bin 376 seçmen bulunurken, Limasol’da 117 bin 52, Mağusa’da 116 bin 345, Larnaka’da 60 bin 561 ve Baf’ta 47 bin 429 ve “Girne’de” 28 bin 824 kayıtlı seçmen bulunuyor.

