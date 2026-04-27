  • BIST 12433.5
  • Altın 6807.62
  • Dolar 45.0264
  • Euro 52.928
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Oğuz'dan muhalefete: Popülizm kolay!

» »
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayat pahalılığı düzenlemesi, Meclis’te yaşanan olaylar ve ekonomik gelişmelere değinen Oğuz, alınan kararların zorunluluklardan kaynaklandığını belirtti.

Meclis’te yaşanan olayların toplumda üzüntü yarattığını ifade eden Oğuz, demokrasinin herkes için gerekli olduğunu vurguladı. Eylem hakkının yasal bir hak olduğunu dile getiren Oğuz, bu hakkın başkalarının haklarını ihlal etmeden ve yasal çerçevede kullanılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin aldığı kararlara yönelik tepkiler çerçevesinde yapılan eylemlere değinen Oğuz, hak arayışının yasal sınırların dışına çıkmasının toplumsal huzuru olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Alınan ekonomik kararların ise zorunluluklardan doğduğunu kaydetti.

“Bütçe gerçeklere göre hazırlanıyor”

Devlet bütçesinin belirli öngörülerle hazırlandığını ifade eden Oğuz, uygulama sürecinde öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Bu tür durumların zaman zaman hükümetin kontrolü dışında gelişebildiğini dile getirdi.

Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine doğrudan yansıdığını belirten Oğuz, uluslararası krizlerin etkilerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların da ekonomik dengeleri etkilediğine işaret etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Oğuz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün güvenlik açısından önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Popülist söylemlerle hareket etmenin kolay olduğunu ancak ekonomik gerçeklerin değişmediğini vurgulayan Oğuz, geçmişte farklı hükümetlerin de benzer koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pandemi döneminde atılan adımlara da değinen Oğuz, sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve sürecin yönetiminde ciddi çaba ortaya konulduğunu belirtti.

Muhalefetin eleştirilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Oğuz, eleştirilerin somut çözüm önerileriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Devletin yükümlülükleri var”

Hayat pahalılığı düzenlemesinin kamu maliyesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Oğuz, devletin yalnızca maaş ödemekle değil, tüm kamu hizmetlerini sürdürmekle yükümlü olduğunu belirtti. Artan giderler nedeniyle gelir artırıcı önlemlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Konunun uzlaşı komitesinde yeniden ele alındığını ifade eden Oğuz, enflasyon beklentilerine göre ilerleyen süreçte yeni değerlendirmeler yapılabileceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Oğuz, vatandaşın yükünü hafifletmek amacıyla devletin bazı gelir kalemlerinden feragat ettiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Kurul yasama göreviyle toplanacak27 Nisan 2026 Pazartesi 10:38
  • Sanayi Odası, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 6 firmayla temsil edilecek27 Nisan 2026 Pazartesi 10:37
  • 345 kırsal kesim arsası hak sahiplerine dağıtıldı26 Nisan 2026 Pazar 13:08
  • 308 sürücü rapor edildi26 Nisan 2026 Pazar 13:03
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak26 Nisan 2026 Pazar 10:32
  • Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem26 Nisan 2026 Pazar 10:07
  • Sendikalardan hükümete ek-mesai ödemesi için 1 Mayıs'a kadar süre26 Nisan 2026 Pazar 10:05
  • Vergi ve çalışma hayatına ilişkin 5 tasarı Meclise sevk edildi: Peşin ödeyene yüzde 10 indirim26 Nisan 2026 Pazar 09:51
  • Arapköy girişinde iki araç kafa kafaya çarpıştı26 Nisan 2026 Pazar 09:49
  • Trump'a saldırı! Saldırgan yakalandı, 1 memur vuruldu26 Nisan 2026 Pazar 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti