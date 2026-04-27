Oğuz'dan muhalefete: Popülizm kolay!

Oğuz, ekonomik kararların zorunluluk sonucu alındığını vurgularken, eylemlerin yasal sınırlar içinde yapılması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayat pahalılığı düzenlemesi, Meclis’te yaşanan olaylar ve ekonomik gelişmelere değinen Oğuz, alınan kararların zorunluluklardan kaynaklandığını belirtti.

Meclis’te yaşanan olayların toplumda üzüntü yarattığını ifade eden Oğuz, demokrasinin herkes için gerekli olduğunu vurguladı. Eylem hakkının yasal bir hak olduğunu dile getiren Oğuz, bu hakkın başkalarının haklarını ihlal etmeden ve yasal çerçevede kullanılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin aldığı kararlara yönelik tepkiler çerçevesinde yapılan eylemlere değinen Oğuz, hak arayışının yasal sınırların dışına çıkmasının toplumsal huzuru olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Alınan ekonomik kararların ise zorunluluklardan doğduğunu kaydetti.

“Bütçe gerçeklere göre hazırlanıyor”

Devlet bütçesinin belirli öngörülerle hazırlandığını ifade eden Oğuz, uygulama sürecinde öngörülemeyen gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Bu tür durumların zaman zaman hükümetin kontrolü dışında gelişebildiğini dile getirdi.

Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine doğrudan yansıdığını belirten Oğuz, uluslararası krizlerin etkilerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların da ekonomik dengeleri etkilediğine işaret etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Oğuz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün güvenlik açısından önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Popülist söylemlerle hareket etmenin kolay olduğunu ancak ekonomik gerçeklerin değişmediğini vurgulayan Oğuz, geçmişte farklı hükümetlerin de benzer koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pandemi döneminde atılan adımlara da değinen Oğuz, sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve sürecin yönetiminde ciddi çaba ortaya konulduğunu belirtti.

Muhalefetin eleştirilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Oğuz, eleştirilerin somut çözüm önerileriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Devletin yükümlülükleri var”

Hayat pahalılığı düzenlemesinin kamu maliyesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Oğuz, devletin yalnızca maaş ödemekle değil, tüm kamu hizmetlerini sürdürmekle yükümlü olduğunu belirtti. Artan giderler nedeniyle gelir artırıcı önlemlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Konunun uzlaşı komitesinde yeniden ele alındığını ifade eden Oğuz, enflasyon beklentilerine göre ilerleyen süreçte yeni değerlendirmeler yapılabileceğini söyledi.

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Oğuz, vatandaşın yükünü hafifletmek amacıyla devletin bazı gelir kalemlerinden feragat ettiğini belirtti.