Petrolde yön yukarı

ABD’nin Tahran’dan gelen bir teklifi görüştüğü, ancak stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen geçişe kapalı kalmaya devam ettiği bildirildi.

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra varil başına 109 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 97 doların üzerine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, gelen teklifi görüşmek üzere bir toplantı düzenledi ancak İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek dahil olmak üzere savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşma için “kırmızı çizgilerini” korudu.

Nisan ayının başından bu yana ateşkes genel olarak devam ederken, İran ve ABD tarafından uygulanan Hürmüz Boğazı ablukası günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirdi. Bu kapanma, ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin akışını keserek enerji fiyatlarını yükseltti ve enflasyon krizi endişelerini artırdı.

CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji trader’ı Rebecca Babin, “Mayıs ve Haziran aylarında akışların normale dönmeye başlayacağına dair hâlâ genel bir beklenti var, bu da fiyatların bir miktar kontrol altında kalmasına yardımcı oldu. Ancak zaman daralıyor. Her gün fiziksel dengeleri sıkılaştırıyor, tamponları eritiyor ve daha sert yükseliş hareketleri riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.

İran devlet medyası, Pazar günü Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, arabuluculuk yapan Pakistan’a, ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, boğazdan geçiş için yeni bir hukuki çerçeveyi kabul etmesi ve İran’a yönelik gelecekte hiçbir askeri harekât olmayacağına dair garanti vermesi halinde çatışmanın sona erebileceğini ileteceğini bildirdi.

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump ve ulusal güvenlik ekibi İran’ın teklifine şüpheyle yaklaşıyor ancak müzakereleri sürdürmeye devam edecek ve Beyaz Saray’ın önümüzdeki günlerde yanıt ve karşı teklif sunması bekleniyor. Haberde, ABD Başkanı’nın İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurma ve hiçbir zaman nükleer silah üretmeme taahhüdünde bulunma gibi temel taleplerini kabul etmediğini vurguladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’e verdiği ve pazartesi günü yayımlanan röportajda, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü sürdürmek istediğini ve bunun ABD tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.