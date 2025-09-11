  • BIST 10547.4
  • Altın 4819.667
  • Dolar 41.2862
  • Euro 48.5469
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

TCMB politika faizini yüzde 43'ten, 40,5’e indirdi!

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürdü.
TCMB politika faizini yüzde 43'ten, 40,5’e indirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 43 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e düşürdü.

Piyasalarda beklentiler 300 baz puana kadar indirim olmasıydı.

Merkez Bankası "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmiştir." açıklamasında bulundu.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YAVAŞLADI"

PPK "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Kurul yaptığı açıklamada "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." dedi.

LİKİDİTE YÖNETİMİ AKTİF OLARAK KULLANILACAK

Merkez Bankası tarafından "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." açıklamasına yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz yüksek seyretmeye devam ediyor...27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:15
  • Dolar rekor tazeledi...26 Ağustos 2025 Salı 10:26
  • Döviz yine yüksek... 1 Sterlin: 54.1505 Ağustos 2025 Salı 10:28
  • Döviz yine yüksek... 1 Sterlin 54.3529 Temmuz 2025 Salı 10:25
  • Döviz Kurlarında Son Durum...25 Temmuz 2025 Cuma 11:07
  • Sterlin 54,55 TL, euro 47,30 TL, dolar 40,50 TL'den işlem görüyor22 Temmuz 2025 Salı 10:28
  • Döviz aldı başını gitti...18 Temmuz 2025 Cuma 11:59
  • Altın stabil seyrediyor17 Temmuz 2025 Perşembe 10:38
  • Döviz yine yüksek...17 Temmuz 2025 Perşembe 10:36
  • Dolar rekor tazeledi!16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti