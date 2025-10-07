  • BIST 10734.87
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Altın 4 bin dolar sınırına yakın seyrediyor

Altın yeni bir rekor kırarak ons başına 4.000 dolara biraz daha yaklaştı.
Altın 4 bin dolar sınırına yakın seyrediyor

ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.

Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,9 yükseldikten sonra ons başına 3.977,44 dolara kadar çıktı. Federal operasyonların durdurulması ikinci haftasına uzarken, yatırımcılar ABD ekonomisinin için gerekli verilerden mahrum kaldı.

Bu sırada ABD Merkez Bankası değişen koşulları değerlendirmekte zorlanıyor. Piyasalar hâlâ bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor; bu da faiz getirmeyen altın için olumlu bir etken.

Fransa’da, Başbakan Sébastien Lecornu siyasi partilerle bütçe harcamaları konusunda uzlaşma sağlanamayınca istifa etti. Bu tıkanıklık, Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığını dizginleme çabalarını da engelledi. Öte yandan, Sanae Takaichi’nin neredeyse kesinleşen Japonya başbakanlığı da finans piyasalarını sarstı.

Metal stratejisi direktörü Nicky Shiels, Fransa ve Japonya’daki bu siyasi dalgalanmaların mali endişeleri artırarak altın rallisine katkı sağladığını belirtti.

Pepperstone Group stratejisti Ahmad Assiri, “Bu yüksek seviyeler, altının çeşitlendirilmiş portföylerde yapısal bir bileşen olarak artan stratejik rolünü vurguluyor” dedi. Assiri, altının “ısınan hisse senedi piyasalarıyla ilgili endişeler artarsa en iyi sığınak” olacağını da ekledi.

Goldman Sachs, uzun süredir altın konusunda iyimser tavrını sürdürerek, Aralık 2026 için ons fiyat tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Analistler bu artışı, ETF girişleri ve merkez bankası alımlarıyla açıkladı.

Singapur saatiyle 10:27 itibarıyla, spot altın ons başına 3.963,95 dolar civarında yatay seyretti; fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en büyük yıllık kazanç yolunda ilerliyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kaldı. Gümüş ons başına 48 doların üzerinde tutundu, palladyum yükseldi, platin ise yatay kaldı.

 

