Hatice İntaç yazdı... "Doğanın İsyanı"

Oldum olası günün yavaş yavaş ağarışını, gecenin bin bir düşüncesinden sonra tan vaktiyle müjdelenen sabahı karşılamayı severim; hele yağmurla gelen sabahları… Dünyadaki en güzel seslerden biri belki de yağmur sesi, fakat bu hafta içinde şiddetli gök gürültülerinin eşlik ettiği sağanak, nedense bu duygularıma biraz da olsa gölge düşürdü. Yanlış anlaşılmasın, yağmur ve gök gürültüleri değildi buna sebep. Ardından gelecek felâketlerdi. Nitekim öyle de oldu. Adanın birçok bölgesi sular altında kaldı. Yollar, sokaklar hayatı felce uğratacak şekilde çamur deryasına döndü. Suçu yağmura mı yükleyelim şimdi?.. Yapmadığımız şey de değil hani!.. Kendimizi temize çıkarmak için her zaman bir suçlu aramaya meylimiz vardır.

Geçmiş yıllarda da ayni olaylar yaşandı. Biz bu filmi kaç kezdir görüyoruz da bıkmadık nedense yeniden seyretmekten. Yetkililerimiz yumurta kapıya dayanmadan ne yazık ki derin uykularından ve tatlı iktidarlık rüyalarından uyanamıyorlar. Kış mevsimindeyiz ve yağmur dilediğince yağacak. İster usul usul ister bardaktan boşanırcasına… Bu bir tabiat kuralı ve onun yağış şeklini, metre kareye düşen su miktarını ne yazık ki mazeret olarak göstermeye hakkımız yok. Halâ taşla, toprakla ve çöplerle dolu olan dere yatakları yaz boyunca temizlenmiyorsa, sel baskınlarını önleyecek alt yapıya sahip değilsek; Suyun üstünü ne kadar kapatırsak kapatalım o,alıştığı mecrada yer altında da olsa akmaya devam ettiği gerçeğini bilmiyor veya bilsek bile umursamıyor ve sırf kazanç uğruna üstüne binalar yapıyorsak; bu ne yağmurun ne de mağdur olan vatandaşın suçudur.

Kaldı ki mağduriyetlerimiz sadece bunlarla da sınırlı değil. Ne zaman gök gürlese, yağmur yağsa akabinde elektrikler kesiliyor. Saatlerce gelmiyor. Elektrikli cihazlar bozuluyor. Kışın ortasında insanlar battaniyelere sarınıp ısınmaya çalışıyor. Bu çağda bize sundukları bu ilkellik için yoksa memleketi sözüm ona idare edenlere teşekkür de mi etmeliyiz? Tüm bunların sorumlusu seçim zamanı bin bir vaadle insanımızı kandıranlar ve sandalyelerine oturduktan sonra her şeyi unutanlar değil midir? Daha ne zamana kadar yalanlarına kanacağız.Bu saygısızlıklara daha ne kadar katlanacağız?..

*****

Bazılarımız kabullenmekte zorlansak da, içinde yaşadığımız gezegen de tıpkı bizim gibi yaşayan bir varlık. Nefes alıp veren, hisleri ve kalbi olan bir varlık… Soluduğumuz hava, mevsimler, denizlerdeki gelgitler, gündönümleri ve ekinokslar, bitkilerin mevsimlere göre dağılışları düşünüldüğünde bunun doğru bir kavram olduğunu anlamak o kadar da zor değildir. Her ne kadar son zamanlarda dünya bir evrim geçirse de, iklimlerde değişiklikler olsa da doğa her zaman dengesini korumayı biliyor.

Dünyayı sadece kendimizin sanıyoruz oysa dünya yaratılan canlı, cansız her varlığın yaşama alanıdır. Bunu hep unutuyoruz. Bunun bedelini de er geç ödüyoruz çünkü doğa affetmez. Biz doğaya ne kadar zarar verirsek doğa da bizden intikamını fazlasıyla alır. Kendi doğal dengesini yeniden kurmak için arzu etmediğimiz olaylarla adeta bize ders vermeye çalışır. Küresel ısınma dediğimiz olay da yine insanın eseridir. Onu da zaman içinde oluşturan insandır. Sel baskınları, kuraklık, iklimlerin ve mevsimlerin değişmesi, hayvan nesillerinin yok olması doğanın kendi düzenini yeniden kurma çabasından başka bir şey değildir aslında ama bunun bedelini hak ettiğimiz gibi ödeyen de biziz. Biz doğayı ne kadar tahrip edersek doğa da bizden mutlaka bunun karşılığını alır. Doğayı kendi çıkar amaçlarımız için kullanır, ona ne kadar müdahale edersek onun karşılığını eninde sonunda öderiz. Kuraklıkla, su baskınlarıyla, hava kirliliği ile ve daha nice olumsuzluklarla mutlaka öderiz. Onun bizden bir beklentisi yok. Tek isteği rahat bırakılmaktır çünkü o işini çok iyi bilir.