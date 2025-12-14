Bağımsızlık Yolu 11 Yaşında!

Çok sayıda üye ve sempatizanın katıldığı etkinlikte, Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu bir konuşma yaptı.

Rahvancıoğlu konuşmasına, 1990’lı yıllarda sosyalizmin sona erdiği iddialarıyla birlikte devrimci hareketin bu topraklarda örgütsüz bırakıldığını hatırlatarak başladı. 2005–2009 döneminde Baraka Kültür Merkezi’nin devrimci siyaset açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Rahvancıoğlu, o dönemden kalan “Barakacı” tanımlamasının hâlâ kendileri için kullanıldığını belirtti. Rahvancıoğlu, “Bize Barakacı diyorlar. Evet, bu ismi gururla taşıyoruz. Çünkü bu ad, 2005–2009 talanına direnenlerin adıdır ve bu direniş bizim için gurur vericidir” dedi.

Bu direnişin yalnızca bir kültür merkezi çatısı altında sürdürülemeyeceğini ifade eden Rahvancıoğlu, 2014–2019 döneminde partileşme hedefiyle Bağımsızlık Yolu’nun bir devrimci örgüt olarak kurulduğunu anımsattı. Bağımsızlık Yolu’nun 11. kuruluş yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun bu süreçte meclisin damına çıkanlara da, ülkenin suyunu peşkeş çekenlere karşı da direndiklerini vurguladı.

Rahvancıoğlu, “Bugün ne 90’lı yıllardaki gibi örgütsüzüz, ne 2000’lerin başındaki gibi yalnızca bir kültür merkezinde örgütlüyüz, ne de 2014’teki gibi partisiziz” dedi. Rahvancıoğlu, “Biz bugün partimizle birlikte hazırız. ‘Kutuplaşmayalım, kucaklaşalım’ diyenlere de şunu söylüyoruz: Ya işçilerden, emekçilerden, hayatı üretenlerden ve ezilenlerden yanasınız ya da patronlardan, faşistlerden ve sömürücülerden yanasınız. Bunun ortası yoktur, bunun kucaklaşması yoktur.” diyerek sürdürdü.

Toplumda bulunan her türlü karakterin devrimciler arasında da görülebileceğini belirten Rahvancıoğlu, ancak satılmışlık, işbirlikçilik, baskı ve şantaj karşısında geri adım atma ya da ezilenlerin yaşadıklarını görmezden gelmenin devrimciler arasında yeri olmadığını ifade etti. Katılımcılara birbirlerine sahip çıkma çağrısı yapan Rahvancıoğlu, “Gelmekte olan süreci göğüsleyecek umut vardır. O umut buradadır ve buradan inşa edilecektir” dedi.

Rahvancıoğlu konuşmasını, Nazım Hikmet’in “Yoldaşlar ey, gerek yok fazla söze, bakın göz göze” dizeleriyle tamamladı.

Gecede, yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları, el emeği ürünler ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişler düzenlendi. Dayanışma yemeğine, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı da şarkılarıyla eşlik etti.