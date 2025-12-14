  • BIST 11311.31
  • Altın 5897.703
  • Dolar 42.6861
  • Euro 50.1507
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Bağımsızlık Yolu 11 Yaşında!

» »
Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu, örgütlü mücadelenin temellerinin atılışının 11. yıl dönümü dolayısıyla dayanışma yemeği düzenledi.
Bağımsızlık Yolu 11 Yaşında!

Çok sayıda üye ve sempatizanın katıldığı etkinlikte, Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu bir konuşma yaptı.

Rahvancıoğlu konuşmasına, 1990’lı yıllarda sosyalizmin sona erdiği iddialarıyla birlikte devrimci hareketin bu topraklarda örgütsüz bırakıldığını hatırlatarak başladı. 2005–2009 döneminde Baraka Kültür Merkezi’nin devrimci siyaset açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Rahvancıoğlu, o dönemden kalan “Barakacı” tanımlamasının hâlâ kendileri için kullanıldığını belirtti. Rahvancıoğlu, “Bize Barakacı diyorlar. Evet, bu ismi gururla taşıyoruz. Çünkü bu ad, 2005–2009 talanına direnenlerin adıdır ve bu direniş bizim için gurur vericidir” dedi.

Bu direnişin yalnızca bir kültür merkezi çatısı altında sürdürülemeyeceğini ifade eden Rahvancıoğlu, 2014–2019 döneminde partileşme hedefiyle Bağımsızlık Yolu’nun bir devrimci örgüt olarak kurulduğunu anımsattı. Bağımsızlık Yolu’nun 11. kuruluş yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun bu süreçte meclisin damına çıkanlara da, ülkenin suyunu peşkeş çekenlere karşı da direndiklerini vurguladı.

Rahvancıoğlu, “Bugün ne 90’lı yıllardaki gibi örgütsüzüz, ne 2000’lerin başındaki gibi yalnızca bir kültür merkezinde örgütlüyüz, ne de 2014’teki gibi partisiziz” dedi.  Rahvancıoğlu, “Biz bugün partimizle birlikte hazırız. ‘Kutuplaşmayalım, kucaklaşalım’ diyenlere de şunu söylüyoruz: Ya işçilerden, emekçilerden, hayatı üretenlerden ve ezilenlerden yanasınız ya da patronlardan, faşistlerden ve sömürücülerden yanasınız. Bunun ortası yoktur, bunun kucaklaşması yoktur.” diyerek sürdürdü.

Toplumda bulunan her türlü karakterin devrimciler arasında da görülebileceğini belirten Rahvancıoğlu, ancak satılmışlık, işbirlikçilik, baskı ve şantaj karşısında geri adım atma ya da ezilenlerin yaşadıklarını görmezden gelmenin devrimciler arasında yeri olmadığını ifade etti. Katılımcılara birbirlerine sahip çıkma çağrısı yapan Rahvancıoğlu, “Gelmekte olan süreci göğüsleyecek umut vardır. O umut buradadır ve buradan inşa edilecektir” dedi.

Rahvancıoğlu konuşmasını, Nazım Hikmet’in “Yoldaşlar ey, gerek yok fazla söze, bakın göz göze” dizeleriyle tamamladı.

Gecede, yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları, el emeği ürünler ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişler düzenlendi. Dayanışma yemeğine, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı da şarkılarıyla eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN: İşveren temsilcisi Arhun’un sözleri yüzde 1'lik ultra-zengin kesimin zihniyetini yansıtıyor13 Aralık 2025 Cumartesi 16:51
  • Erhan Arıklı: Azerbaycan ile KKTC arasında vizesiz ve kimlikle seyahat değerlendiriliyor13 Aralık 2025 Cumartesi 15:59
  • Harmancı: Sel riskine karşı bilimsel ve kalıcı önlemler şart13 Aralık 2025 Cumartesi 12:51
  • Dr. Hakan Ataker hayatını kaybetti13 Aralık 2025 Cumartesi 12:49
  • Denetimlerde 374 sürücü rapor edildi13 Aralık 2025 Cumartesi 12:46
  • 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!12 Aralık 2025 Cuma 20:10
  • CTP Genel Başkanı İncirli, Hahn ile görüştü12 Aralık 2025 Cuma 20:08
  • Kamu Yeterlilik sınavları bu hafta sonu yapılacak12 Aralık 2025 Cuma 20:07
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Aralık 2025 Cuma 20:05
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Aralık 2025 Cuma 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti