İngiliz basını Liverpool'un Galatasaray'ı elemesi hakkında neler yazdı?

UEFA'nın 25 Şubat'taki Juventus maçı nedeniyle verdiği ceza nedeniyle Galatasaray, Liverpool rövanşına seyircisi olmadan çıktı.

25. dakikada köşe vuruşunda ceza sahası içinde bomboş kalan Szoboszlai, topu ağlara göndererek Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Liverpool, 45+2. dakikada Szoboszlai'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Salah'ın penaltı vuruşunu Galatasaray kalecisi Uğurcan kurtardı.

İkinci yarıda Liverpool 10 dakikada üç gol daha kaydederek farkı açtı. Ekitike, Gravenberch ve Salah, Liverpool'un gollerini kaydeden isimler oldu.

Sarı kırmızılılar Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Son 16 turunun ilk ayağında Galatasaray 10 Mart'ta evinde İngiliz ekibini 1-0 yenmişti.Galatasaray, Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde, Chelsea'yi dünkü maçta farklı skorla geçen Paris Saint-Germain ile eşleşecekti.

İngiliz basını: 'Fark açılabilirdi'

Anfield'de bulunan BBC Sports yazarı Aadam Patel, "Maçı izleyince İstanbul'daki iki maçta zorlanan takımın Liverpool olduğuna inanmak zordu" yorumunu yaptı.

Patel, "Liverpool kolaylıkla daha çok gol atabilirdi, Salah direği ve kaleci Çakır'ı geçemedi, sonuç Galatasaray için çok daha çirkin olabilirdi" dedi.

The Guardian'da yine maçı stadyumda izleyen Andy Hunter, "Anfield'da sıcak bir bahar akşamı" diye açtığı yazısında, Liverpool'un beklentileri karşıladığını, Galatasaray'a karşı ezici bir galibiyet aldığını söyledi.

11 dakikada dört gol atan Liverpool'da birkaç futbolcunun Galatasaray defansını yarıp geçtiğini yazan Hunter, İngiliz ekibinin tarihi bir rövanş maçı geçirdiğini belirtti.

'Turkish Delight'

Sky Sports'taki haberde ise İstanbul'da alınan tek gollük yenilgiden sonra Arne Slot üzerindeki baskının hiç olmadığı kadar arttığı ancak Dominik Szoboszlai'nin 25. dakikada attığı golle başlayan gollerin Liverpool taraftarını rahatlattığı yazıldı. İngiliz taraftarın tüm sezon boyunca takımlarından beklediği temponun sahaya yansığıdı da eklendi.

Daily Mirror gazetesi ise "Turkish delight! (Lokum)" manşetiyle sunduğu haberde, Liverpool'un Galatasaray'ı rahat geçtiği ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile eşleştiği bildirildi. Mohamed Salah'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. golünü attığı hatırlatılırken PSG maçının zorlu olacağı da yazıldı.

Liverpool'un karnesi

Premier Lig'te geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, flaş transferlerle bu sezona da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İngiltere'de çok iddialı girdi.

Ancak Arne Slot yönetiminde işler umulduğu gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında henüz ikinci maçında, deplasmanda Galatasaray'a kaybeden takım, daha sonra Premier Lig'te de irtifa kaybetti.

Otuz maç sonunda topladığı 49 puanla Premier Lig'in beşincisi konumunda olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise nispeten daha parlak bir yol izledi.

Lig aşamasını, sekiz maçta altı galibiyet ve iki mağlubiyetle Tottenham'ın hemen önünde üçüncü sırada tamamladılar.

Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitiké takımının en golcü oyuncusu.

Bu sezon farklı mevkilerde rol alan Macar orta saha Dominik Szoboszlai de yükselen performansıyla öne çıkan başka bir oyuncu.

Duran toplarda da kayda değer bir verim sağlayan Szoboszlai de dikkat çeken bir performans sergiledi.