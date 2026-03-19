Gazimağusa'da geri geri giden araç yayaya çarptı

Gazimağusa’da meydana gelen kazada, geri geri seyreden araç 70 yaşındaki yayaya çarptı; yaralı hastanede müşahede altına alındı.
Gazimağusa’da geri geri giden araç yayaya çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18.03.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa’da 28’inci Tümen Caddesi üzerinde, Konce Kaptan (K-69) yönetimindeki HA 855 plakalı araç ile geri geri doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Dicle Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Osman Kocatürk (E-70)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Osman Kocatürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Diğer Haberler
