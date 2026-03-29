Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

Gazimağusa’da bir restoran mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, imzalanan protokol kapsamında Gıda Mühendisleri ile birlikte bugün kent genelinde 5 restoranda denetim gerçekleştirdi.
Gazimağusa'da bir restoran mühürlendi

Yapılan denetimlerde, 1 restoranın hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilerek işletme mühürlendi. Aynı işletmede uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle ürünlere el konulurken, ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında bir başka işletmeye, hijyen koşullarındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 48 saat süreli ihbar verildi. Söz konusu işletmede ayrıca uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle yaklaşık 500 kilogram muhtelif et ürününe el konularak müsadere edildi.

Öte yandan farklı bir işletmede, buzlukta uygun koşul ve derecede muhafaza edilmediği belirlenen bir miktar donmuş gıda maddesine de el konuldu.

Denetimler sırasında toplanan tüm ürünler müsadere edilirken, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı gerekli tüm yasal süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Gazimağusa Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
