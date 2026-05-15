  • BIST 14373.13
  • Altın 6662.97
  • Dolar 45.5433
  • Euro 53.054
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

Narenciye üretiminde su tasarrufu ve verim artışı için proje başlatıldı

» »
Narenciye üretiminde suyun verimli kullanımı ve verim artışı amacıyla Güzelyurt’ta başlatılan projede, farklı sulama yöntemleri karşılaştırılarak sürdürülebilir üretim hedefleniyor.
Narenciye üretiminde su tasarrufu ve verim artışı için proje başlatıldı

arenciye üretiminde suyun daha verimli kullanılması, verim artışı ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla bilimsel proje başlatıldı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Güzelyurt İstasyonu bünyesinde yürütülecek “Yüzey Altı Damla ve Yüzey Üstü Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” projesi, 2026 Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya konuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin finansmanı TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından sağlanıyor. Çalışmada Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım Dairesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği yapıyor.

Valensiya portakal parsellerinde yürütülecek proje kapsamında, “yüzey altı damla sulama” yöntemi ile akıllı toprak nem sensörleri kullanılacak. Çalışmada ayrıca uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanılacak. Projeyle, daha az su kullanılarak daha yüksek verim elde edilmesi ve ülke tarımsal ihracatında önemli yeri bulunan narenciye sektöründe su kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında farklı sulama yöntemlerinin su tüketimi, verimlilik ve üretim üzerindeki etkileri bilimsel verilerle değerlendirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tahsin Ertuğruloğlu: Çözüm mevcut durumdur15 Mayıs 2026 Cuma 14:34
  • Denktaş: Ülkedeki Tüm Sorunların Çaresini Biliyoruz15 Mayıs 2026 Cuma 13:18
  • CTP, İskele, LAÇ, Geçitkale-Serdarlı Belediyeleri için Başkan adayı müracaatı kabul ediyor15 Mayıs 2026 Cuma 09:48
  • Hava parçalı bulutlu olacak15 Mayıs 2026 Cuma 09:26
  • Eczacı rafındaki ilaçlar için devlet ihaleye çıkıyor: Doğru model bu değil14 Mayıs 2026 Perşembe 16:51
  • Büyükbaş Hayvancılığa Destek: 1,82 Milyon TL Ödeme Yapıldı14 Mayıs 2026 Perşembe 16:46
  • İnanıroğlu: TMK’de yaşanan olayla ilgili öğretmen görevden alındı14 Mayıs 2026 Perşembe 16:42
  • Gençlik Şöleni pazar günü yapılıyor14 Mayıs 2026 Perşembe 16:39
  • Başbakan Üstel: UBP olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz14 Mayıs 2026 Perşembe 16:37
  • Türkiye ile imzalanan Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolü Genel Kurul'a sevk edildi14 Mayıs 2026 Perşembe 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti