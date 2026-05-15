Güzelyurt'ta kaza: Araç takla attı

Güzelyurt–Serhatköy ana yolunda aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir araç refüje çıkarak takla attı.

Güzelyurt–Serhatköy ana yolu üzerinde, İkidere mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Aynı istikamette seyreden iki aracın çarpışması sonucu, arkadan gelen aracın öndeki aracın sağ arka kısmına vurduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yolun sağındaki refüje çıkarak ters döndü ve takla atarak durabildi.

Kazada her iki araç sürücüsünün de genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından başlatılırken, kazaya ilişkin detaylı açıklamanın polis basın subaylığı tarafından yapılacağı bildirildi.