Özçınar, “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı

Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İşbirliği ile Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İşbirliği ile Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştay, TÜRKPA Üyesi ve gözlemci ülkeleri, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndan (TDT) yerel yönetim uzman ve yetkililerini bir araya getirdi.

Çalıştay, Türk devletlerinde, bölgesel işbirliğinin bir aktörü olarak yerel yönetimlerin rolünü ortaya koymak, yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmeyi, karşılıklı deneyim paylaşımını teşvik etmeyi ve nihayetinde bölgesel entegrasyon ile sürdürülebilir kalkınmayı derinleştirmeyi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Kuzey Kıbrıs’ta Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği”ni anlattı.

Yerel yönetimlerin, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesel ve uluslararası alanlarda da önemli işbirliği aktörleri hâline geldiğine dikkat çeken Özçınar, KKTC özelinde, siyasi tanınma sorununun bazı sınır ötesi işbirliklerini sınırlasa da, yerel yönetimler düzeyinde çeşitli temaslar ve proje ortaklıklarının mümkün olduğunu anlattı.

“Yasal çerçeve, uluslararası işbirliğini kısıtlamasa da, uygulamada siyasi tanınma sorunu dolaylı engeller yaratmaktadır” diyen Özçınar, Uluslararası işbirliği sayesinde kaynak, bilgi ve deneyim aktarımı sağlandığını belirterek, sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetimi, kültürel projeler ve turizm gibi alanlarda sınır ötesi işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetimlerde mevcut bazı işbirliklerine de örnekler veren Özçınar, sınır ötesi işbirliğinin faydalarına da değindi.