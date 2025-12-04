  • BIST 10918.51
  • Altın 5747.141
  • Dolar 42.4584
  • Euro 49.5851
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Özçınar, “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı

» »
Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İşbirliği ile Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı.
Özçınar, “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) İşbirliği ile Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği” konulu çalıştaya katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştay, TÜRKPA Üyesi ve gözlemci ülkeleri, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndan (TDT) yerel yönetim uzman ve yetkililerini bir araya getirdi.

Çalıştay, Türk devletlerinde, bölgesel işbirliğinin bir aktörü olarak yerel yönetimlerin rolünü ortaya koymak, yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmeyi, karşılıklı deneyim paylaşımını teşvik etmeyi ve nihayetinde bölgesel entegrasyon ile sürdürülebilir kalkınmayı derinleştirmeyi amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşmacı olarak yer alan K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Kuzey Kıbrıs’ta Yerel Yönetimler ve Sınır Ötesi İşbirliği”ni anlattı.

Yerel yönetimlerin, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesel ve uluslararası alanlarda da önemli işbirliği aktörleri hâline geldiğine dikkat çeken Özçınar, KKTC özelinde, siyasi tanınma sorununun bazı sınır ötesi işbirliklerini sınırlasa da, yerel yönetimler düzeyinde çeşitli temaslar ve proje ortaklıklarının mümkün olduğunu anlattı.

“Yasal çerçeve, uluslararası işbirliğini kısıtlamasa da, uygulamada siyasi tanınma sorunu dolaylı engeller yaratmaktadır” diyen Özçınar, Uluslararası işbirliği sayesinde kaynak, bilgi ve deneyim aktarımı sağlandığını belirterek, sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetimi, kültürel projeler ve turizm gibi alanlarda sınır ötesi işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetimlerde mevcut bazı işbirliklerine de örnekler veren Özçınar, sınır ötesi işbirliğinin faydalarına da değindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt İlçesi’nde zeytin ve harup toplama tarihleri açıklandı12 Ağustos 2025 Salı 13:02
  • Güzelyurt’ta Kundaklama: Alkollü İki Kişi Aracı Ateşe Verdi02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:29
  • Cypfruvex narenciye ödemelerine başlıyor30 Mayıs 2025 Cuma 08:36
  • Güzelyurt Kaymakamlığı uyardı: Çamurova’da atışlar yapılacak, bölgeye girmeyin!13 Mart 2025 Perşembe 14:38
  • CTP Kadın Örgütü’nden Güzelyurt’ta anlamlı ziyaretler06 Mart 2025 Perşembe 12:00
  • CTP Güzelyurt İlçe Başkanı yeniden Çağlar Gulamkadir04 Şubat 2025 Salı 15:44
  • Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı29 Ocak 2025 Çarşamba 14:32
  • Güzelyurt ve Lefke’de yarın elektrik kesintisi12 Ocak 2025 Pazar 14:09
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden “Kısırlaştırma” çağrısı03 Ocak 2025 Cuma 17:57
  • Mevlevi Atış Alanı’nda 5 gün boyunca atış yapılacak: Bölgeye girilmesi yasak23 Aralık 2024 Pazartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti