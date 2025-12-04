  • BIST 10913.34
Akdeniz'de Bayraktar TB3 ve ALBATROS-S'den güç gösterisi! Hedefler tam 12'den vuruldu

Akdeniz’de bulunan TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S KİDA deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi.
Türk Deniz Kuvvetleri’nin harekât ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve TCG Anadolu gemisinden icra edilen test faaliyetleri, insansız sistemlerin entegrasyonunda önemli kazanımlara sahne oldu. Akdeniz’de gerçekleştirilen testte TCG Anadolu gemisinin güvertesinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar, hem ateş gücünü sergiledi hem de denizdeki insansız sistemlere komuta edilmesine aracılık ederek "müşterek harekât" yeteneğini gösterdi. Önemli anlara sahne olan gösterim faaliyetini, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Japonya, Brezilya askeri heyetleri de takip etti. 

BAYRAKTAR TB3 ÜZERİNDEN KİDA’YA UZAKTAN KONTROL

Gerçekleştirilen testle birlikte hibrit harekât konsepti sahada başarıyla doğrulandı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA üzerinde bulunan veri bağı sistemleri aracılığıyla, deniz yüzeyindeki ASELSAN üretimi Albatros-S Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nın (KİDA) uzaktan kontrolü sağlandı.  Bayraktar TB3 üzerinden aktarılan komutlarla hedefe yönlendirilen KİDA, sağladığı başarılı angajmanla deniz üstündeki tehdidi etkisiz hale getirdi.

HEDEF ADASINA MAM-T/L VE KEMANKEŞ ATIŞLARI

Antalya açıklarında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında atış görevleri için TCG Anadolu gemisinden salvo kalkış yapan iki adet Bayraktar TB3 SİHA görev sahasına ulaştı. Bayraktar TB3'lerden biri, kanatları altında taşıdığı ROKETSAN tarafından geliştirilen milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile hedef adasındaki yer hedeflerine yönelik mühimmat atışı gerçekleştirdi. Diğer Bayraktar TB3 SİHA ise Baykar tarafından milli imkânlarla geliştirilen KEMANKEŞ-1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri ile hedefi ateş altına aldı. İcra edilen atışlarda belirlenen hedefler başarıyla vuruldu. 

