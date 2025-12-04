  • BIST 10960.43
Engelsiz Mutluluk Bahçesi, Çocuklarla Birlikte Hayat Buldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ekibi, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek okul bahçesinde hayata geçirilen **“Engelsiz Mutluluk Bahçesi”**nin açılış törenine katıldı.
Engelsiz Mutluluk Bahçesi, Çocuklarla Birlikte Hayat Buldu

Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün destekleriyle yenilenen alan, özel gereksinimli öğrencilerin daha özgür, daha mutlu ve daha aktif bir öğrenme ortamında eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyor.

Açılış törenine Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve Merit Royal Otelleri Park ve Bahçeler Müdürü Alpay Arslan katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Çocukların yakın dostu Meritta maskotu da etkinlik boyunca miniklerle eğlenip fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, şu ifadeleri kullandı:

“Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile süregelen iş birliğimiz çerçevesinde, öğrencilerin daha konforlu ve keyifli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her küçük dokunuşun büyük farklar yaratacağına inanıyoruz. Engelsiz Mutluluk Bahçesi de bu inancın somut bir örneğidir.”

Merit International, geleceğin bireyleri olan çocukların gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayarak, sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

