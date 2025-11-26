  • BIST 10914.65
Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnsiyatifi üyelerini makamında kabul etti.

Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnsiyatifi üyelerini makamında kabul etti.

Görüşmede, vicdani ret hakkına ilişkin yasal düzenleme ihtiyacına dair değerlendirmeler yapıldı.

İnisiyatif Sözcüsü Murat Kanatlı, Hasan Rahvancıoğlu isimli vicdani retçi yurttaşın 27 Kasım tarihinde Askeri Mahkeme’de davası olduğunu anımsatarak, henüz konu ile ilgili yasal düzenleme yapılmamış olması nedeniyle geçmişte verilen hapislik cezalarının yeniden gündeme gelmesi konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kanatlı, ilk kez Ocak 2019’da Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş olan vicdani ret hakkı ile ilgili Askerlik Yasası değişikliği üzerinde, dönemin Meclis Komitesi’nde Barolar Birliği, sivil toplum örgütleri, emekli asker örgütleri temsilcileri ile üst düzey emekli subaylar dahil çeşitli kesimlerin görüşleri alınarak detaylı bir çalısma yapılmış olduğunu ancak sonrasında düzenlemenin kadük olduğunu anımsatarak, yeni hapis cezaları istemediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında , Ocak 2024’te Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri tarafından vicdani ret hakkı ile ilgili bir yasa önerisinin yeniden Meclis’e sunulduğu ancak aradan geçen süre içerisinde ilgili komitede gündeme alınmadığı bilgisini verdi.

KKTC Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili mahkeme kararları kapsamında vicdani ret hakkının bir insan hakkı olarak değerlendirildiğini ve bu hakkı kullanmak isteyen yurttaşların cezalandırılmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Özdenefe , yasamanın kişi hak ve özgürlüklerini koruyan düzenlemelere öncelik vermesi gerektiğine vurgu yaptı . Günümüzde, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yurttaşlarına askerlik hizmetine alternatif oluşturan kamu hizmeti benzeri seçenekler sunduğunu söyleyen Özdenefe, yasa değişikliği sayesinde bu hakkın ülkemizde de uygulanabilmesini temenni ettiğini belirtti. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra yasa önerisinin ilgili komite gündemine

alınması ve ilgili paydaşların da katkıları ile ülkemiz koşullarına en uygun düzenlemenin yapılması hususunda Meclis Başkan Yardımcısı olarak komite üyeleri ve grup başka vekilleri nezdinde girişim yapacağını ve konunun aciliyetini vurgulayacağını ifade etti.

Özdenefe, temennilerinin hak ihlallerini ortadan kaldıracak gerekli yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi olduğuna işaret ederek insiyatif üyelerine ziyaret için teşekkür etti.

