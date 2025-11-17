  • BIST 10736.54
NorthernLAND Merkez Ofis'nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleşti

NorthernLAND Cons. Merkez Ofisinde Sivil Savunma ile Deprem, Yangın ve İlkyardım Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi
NorthernLAND Merkez Ofis'nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleşti

NorthernLAND Construction, çalışan güvenliğini ve kriz anlarında doğru hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle kapsamlı bir afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdi.

13 Kasım 2025 Perşembe günü NorthernLAND Merkez Ofis binasında düzenlenen uygulamalı eğitimde; deprem anında doğru davranış şekilleri, bina tahliyesi, yangına ilk müdahale teknikleri ve ilkyardım farkındalığı konuları detaylı şekilde ele alındı.

no1.jpgDeprem Simülasyonu ve Tahliye Eğitimi

Eğitimin ilk aşamasında ofis içinde deprem alarmı verilerek olası bir sarsıntı anı canlandırıldı. Alarm süresince çalışanların doğru pozisyon alma ve korunma hareketleri gözlemlendi. Alarmın sona ermesiyle birlikte tüm personelin açık otoparktaki acil durum toplanma alanında güvenli şekilde toplanması sağlandı.
Sivil Savunma ekipleri, tatbikat sonunda doğru ve yanlış uygulamaları değerlendirerek farkındalığı artırıcı bilgilendirmelerde bulundu.

Yangın Söndürme Uygulaması

Toplanma alanında gerçekleştirilen ikinci aşamada, kontrollü şekilde ateş yakılarak yangına ilk müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımını deneyimleyerek olası bir acil durumda etkin müdahale sağlamanın önemini pekiştirdi.

İlkyardım Farkındalık Eğitimi

Tatbikatın son bölümünde ilkyardım farkındalığı üzerine bilgilendirme yapıldı.
Sivil Savunma eğitmenleri, temel müdahale prensiplerini örnekler üzerinden anlatarak çalışanların acil durum bilincini güçlendirdi.

no4.jpgNorthernLAND’den Güvenlik Vurgusu

NorthernLAND yönetimi, çalışan güvenliğini öncelik olarak gördüklerini belirterek bu tür eğitimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.
Amaç, tüm çalışanların olası acil durumlarda doğru, hızlı ve bilinçli şekilde hareket edebilmesini sağlamak.

Gerçekleştirilen bu uygulamalı eğitimle birlikte NorthernLAND ekibinin, afet ve acil durum karşısında farkındalığı artırılırken, kurum içinde güvenli çalışma kültürü bir kez daha güçlendirilmiş oldu.

no3.jpg

