Oymen: Türkiye’deki gıda skandalları uyarı niteliğinde; geçmişte yaşananlar kaza değil uzman eksikliği

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Türkiye’de art arda yaşanan gıda zehirlenmeleri ve kimyasal karışım vakalarının KKTC için de ciddi bir tehlike işareti olduğunu vurguladı
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Türkiye’de son dönemde peş peşe yaşanan gıda zehirlenmeleri, kimyasal maddelerin gıdalara karışması ve ölümle sonuçlanan vakaların, gıda güvenliğinin ne kadar kritik bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Bir mühendisin kahvesine kostik madde karıştırılması ve kamuoyuna yansıyan diğer zehirlenme olaylarının toplumda büyük endişe yarattığını ifade eden Oymen, bu gelişmelerin KKTC için de yabancı olmadığını söyledi.

Oymen, KKTC’de geçmişte yaşanan bazı olayları hatırlatarak, beş yıldızlı bir otelde içme suyu şişesine temizlik malzemesi konulması sonucu bir turistin yaşamını yitirdiğini, bir hastanede ise yeni doğan bebeklere su yerine saf alkol verildiğini anımsattı. Bu vakaların, gıda güvenliği süreçlerindeki en küçük ihmalin dahi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğinin acı örnekleri olduğunu vurguladı.

Yaşananların birer “kaza” değil, sistemdeki uzman eksikliği, yetersiz denetimler ve gıda mühendislerinin sahadan uzak tutulmasının açık göstergesi olduğuna işaret eden Oymen, “Sorunun özü basittir: Denetim mekanizmalarının yetersizliği” dedi.

Gıda güvenliğinin sağlanması için uzun prosedür listelerine değil, yerinde uzman ve düzenli denetimlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Oymen, hiçbir işletmenin, kamu kurumunun ya da yerel yönetimin bu süreçleri uzman olmayan personelle yönetemeyeceğini vurguladı.

Türkiye’de yaşanan skandalların KKTC için de açık bir uyarı niteliği taşıdığını belirten Oymen, gıda güvenliğinin ihmale gelmeyeceğini, geciken her adımın yeni riskler, yeni mağduriyetler ve potansiyel can kayıpları anlamına geldiğini söyledi. Oymen, toplum sağlığının korunması için gıda mühendisi istihdamının, bilim temelli, uzman destekli ve sürdürülebilir bir denetim sisteminin artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

