NİMA Restaurant & Lounge Bar'a uluslararası iki ödül

Merit Oteller Grubu çatısı altında fine-dining alanında hizmet kalitesi ile fark yaratan Nima Restaurant & Lounge Bar iki ödül birden aldı.
NİMA Restaurant & Lounge Bar’a uluslararası iki ödül

Merit Oteller Grubu çatısı altında fine-dining alanında hizmet kalitesi ile fark yaratan Nima Restaurant & Lounge Bar; dünya çapında seyahat ve gastronomi sektörünün en saygın ödüllerinden biri olan “Tripadvisor Gezginlerin Tercihi – Tartışmasız En İyiler Ödülü’nü” ve dünyanın en iyi şarap restoranlarını ödüllendiren Wine Spectator’ın “2025 Mükemmelik Ödülü’nün En İyisi” ödülünü kazandı.

whatsapp-image-2025-11-30-at-10.06.23-1.jpegTripadvisor platformunda fine-dining kategorisinin “Tartışmasız En İyileri” sıralamasında, Nima Restaurant & Lounge Bar; Avrupa genelinde 6. sırada, Kuzey Kıbrıs’ta ise bu rozete sahip tek işletmedir.

whatsapp-image-2025-11-30-at-10.06.23.jpeg

Merit Oteller Grubu bünyesinde, Girne’nin kalbi Antik Liman’da, 2021 yılında kapılarını açan Nima Restaurant & Lounge Bar, turizm ve gastronomi sektörünün en prestijli uluslararası iki kurumu olan Tripadvisor ve Wine Spectator’den ödül alarak hizmet kalitesini taçlandırdı. Dünyanın en büyük seyahat rehberliği platformu olan Tripadvisor’un “2025 Gezginlerin Tercihi Tartışmasız En İyiler” listesine seçilen Nima Restaurant & Lounge Bar, şarap konusunda dünyanın önde gelen otoritesi Wine Spectator tarafından da “2025 Mükemmellik Ödülü’nün En İyisi” ödülü ile onurlandırıldı.

 

Nima Restaurant & Lounge Bar’dan yapılan açıklamada Tripadvisor ödülünün, herhangi bir başvuru ile değil, bir yıllık süre zarfında Nima’yı ziyaret eden misafirlerin Tripadvisor platformuna bıraktığı gerçek, organik ve doğrulanmış yorumları sayesinde kazanıldığı kaydedildi. Bu prestijli ödülün, Tripadvisor’deki işletmelerin sadece en üst %1’lik diliminde yer alan seçkin işletmelere verildiğinin belirtildiği açıklamada, fine-dining kategorisinin tartışmasız en iyileri sıralamasında, Nima Restaurant & Lounge Bar’ın Avrupa genelinde 6. sırada, Kuzey Kıbrıs’ta ise bu rozete sahip tek işletme olduğu vurgulandı.

Haktan Okumuşoğlu: “Kuzey Kıbrıs’ta tek, Avrupa’da 6. sıradayız”

Dünyanın en prestijli ödüllerini kazanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yiyecek & İçecek Koordinatörü Haktan Okumuşoğlu, “Nima’yı tercih eden ve Tripadvisor üzerinden değerli yorumlarını paylaşan tüm misafirlerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca her gün tutkuyla çalışan ekibimize de özel bir teşekkür borçluyuz; bu başarı onların emeğinin bir sonucudur” dedi. Her iki ödülün Nima markası için büyük bir gurur ve aynı zamanda hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Okumuşoğlu, “Dünyadaki işletmelerin en üst yüzdelik diliminde yer almak, Avrupa sıralamasında 6. sırada, Kuzey Kıbrıs’ta ise bu ödüle sahip tek işletme olmamız misafirlerimize unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunduğumuzun en temel kanıtıdır. Hizmet kalitemizin misafirlerimizin yorumları sayesinde tescillenmesi, bunun yanı sıra şarap kültürümüzün, çeşitliliğimizin ve bu alandaki servis standartlarımızın uluslararası seviyede ödüle layık görülmesi markamız için çok kıymetli. Bu başarı bizim için bir varış noktası değil, aksine sorumluluğumuzu daha da artıran yeni bir yolculuğa başlamanın heyecanıdır” dedi.

Uluslararası gastronomi sektörünün en saygın temsilcilerinden biri olarak konumlanan Nima Restaurant & Lounge Bar; lüks ambiyansı, benzersiz yiyecek-içecek menüsü ve profesyonel ekibiyle misafirlerini unutulmaz bir yemek deneyimine davet ediyor.

