NorthernLAND, 22 Yıllık Yolculuğunu Kuzey Kıbrıs'tan Dünyaya Taşınan Bir Marka Değerine Dönüştürdü

Kuzey Kıbrıs’ta yaşam ve gayrimenkul geliştirme projeleriyle sektörün lider markası NorthernLAND, 22 yıllık yolculuğunu hem adanın yaşam kültürüne yön veren hem de uluslararası arenada tanınan bir marka vizyonuyla sürdürüyor.
Kurulduğu günden bu yana güven, kalite ve yenilikçilik üzerine inşa edilen marka kimliği, bugün yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta değil; dünya çapında da karşılık buluyor.

NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, markanın büyüme yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

“22 yıl önce başlayan yolculuğumuz, bugün Kuzey Kıbrıs’ta yaşamın ritmini belirleyen güçlü bir marka değerine evrildi. Sadece projeler üreten bir şirket olmanın ötesine geçtik; insanların hayatına kattığımız güven, sunduğumuz kaliteli yaşam standartları, yarattığımız yatırım değeri ve toplumsal sorumluluk bilincimizle büyüdük. Bugün elde ettiğimiz başarılar, kazandığımız ödüller ve uluslararası alanda gördüğümüz ilgi, markamızın adadan dünyaya taşınan bir değer hâline geldiğinin en somut göstergesi.”

Yiğittürk, NorthernLAND’ın kurumsal felsefesinin merkezinde sosyal sorumluluk olduğunu da vurguladı:

“Bizim için gerçek marka değeri, yalnızca güçlü projelerle değil; topluma karşı duyduğumuz sorumlulukla ölçülür. Eğitimden çevreye, kültür ve sanattan sporun desteklenmesine kadar birçok alanda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri, NorthernLAND’ın sadece bir yapı geliştiricisi değil; aynı zamanda toplumsal gelişime katkı sunan bir marka olduğunun altını çiziyor.”

Markanın uluslararası büyüme vizyonuna da değinen Yiğittürk, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“NorthernLAND olarak geliştirdiğimiz yaşam konseptleri ve kaliteli yaşam felsefemiz artık yalnızca Kıbrıs’la sınırlı değil. Projelerimizin uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi ve global marka yolculuğumuzun hız kazanması, bizi dünya sahnesinde de güçlü bir oyuncu hâline getiriyor. Hem adanın değerini yükselten hem de markamızı globalde konumlandıran bu yolculuğu kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Bu hikâye devam ediyor… Yeni hayaller, yeni hedefler ve değişmeyen tutkumuzla. Daha iyi ve kaliteli bir yaşam için, NorthernLAND.”

