KTOEÖS’ten “Eğitimde Çöküş” Protestosu: Hükümete İstifa Çağrısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "öğrencilerin konteyner ve inşaatlar içerisinde eğitim görmesi ve okulların güçlendirilmemesini" protesto etmek amacıyla Başbakanlık ışıklarında eylem yaptı.
Eylemde, Adıyaman’da yaşanan deprem üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen, deprem kuşağı üzerinde olan ülkede, okulların tam olarak güçlendirilmediğini, öğrenci ve öğretmenlerin hala konteynerler ve inşaatlarda eğitim gördüğüne işaret edildi.

Sendika eylem sırasında "Öğretmenleri susturmak, gerçeği, halkı susturmaktır”, “Eğitim neden önemlidir? Eleştirel düşünme yeteneğini kaybeden toplumlar yok olmaya mahkumdur” yazılı pankartlar açtı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada, sembolik olarak yine tabutu getirdiklerini, bu tabut kaldırılana kadar da mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. "Susmayacağız durmayacağız” diyen Eylem, taşıdıkları temsili tabutun içinde hükümet tarafından öldürülen “laik bilimsel eğitim, okullar, öğretmenlere açılan davalar, çocukların hakları” olduğunu söyledi. Eylem, hükümete yönelik çeşitli eleştirilerde bulunup, derhal istifa etmesini istedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, eğitimin yanısıra ekonominin ve çevrenin de öldürüldüğünü savunarak, ülkede nefes alacak alan kalmadığını kaydetti.

Gökçebel, "Toplumsal iradeye müdahale edilmesi, plansızlık, ihmal, altyapı ve donanım sorunları ve geleceğe yönelik umudun kırılması" gerekçesiyle hükümeti istifaya davet etti. Başbakanın en yakınındaki kişilerin her türlü suça karıştığını ve toplumun artık güven duymadığını savunan Gökçebel, bunu konuşmaya ve toplumsal umudu beslemeye devam edeceklerini söyledi.

Tahir Gökçebel, öğretmenlere soruşturma açılmasını da eleştirerek, öğretmenin birlik içinde mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

