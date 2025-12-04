  • BIST 11007.24
Rum basını, projenin geçişlerdeki yoğunluğu azaltmayı hedeflediğini aktarırken, bölge sakinleri gürültü ve trafik nedeniyle şikayetlerini sürdürüyor. Projenin 2-4 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
“Ayios Dometios” (Metehan) geçiş kapısına üçüncü şerit yapılmasını amaçlayan çalışmalar bugün ara bölgede başlıyor.

Fileleftheros gazetesi: “Buldozerler Ara Bölgeye Giriyor” başlığı altında verdiği haberinde, “Ayios Dometios” (Metehan) geçiş kapısındaki geçişlerin kolaylaştırılması adına üçüncü şeridin yapılmasını amaçlayan çalışmaların bugün ara bölgede başlayacağını yazdı.

Gazete, Metehan geçiş noktasının genişletilmesi çalışmalarının Rum hükümetinin 26 Ocak 2024’te duyurduğu 14 “önlem” arasında yer aldığını ve bölgede her gün yaşanan trafik kaosunu hafifletmeyi amaçladığını belirtirken bölge sakinlerinin ise yoğun trafiğin yol açtığı gürültü, hava kirliği ve gecikmelerden şikayetçi olduklarını savundu.

Geçiş noktasının Güney Kıbrıs kesimindeki üçüncü şerit yolun 22 Ocak 2025 tarihinde tamamlandığını vurgulayan gazete, UNDP’nin sorumluluğundaki projenin KKTC ile Güney Kıbrıs arasında, ara bölgedeki 300 metreyi kapsayan üçüncü bir şerit açılması ve kontrol noktalarının yerleştirilmesini içerdiğini aktardı.

Projenin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte beklentilerin 2 ila 4 ay içerisinde bitirilmesi yönünde olduğunu belirten gazete, bölge sakinlerinin ise günlük olarak yoğun trafik sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları sosyal medyadan dile getirerek Rum yetkilileri önlem almamakla suçladıklarını yazdı.

Habere göre, “Ayios Dometios” Belediyesi Başkan Yardımcısı Konstantinos Yangu, bölge halkının şikayetlerine çare olabilmek adına mümkün olan her girişimi yaptıklarını, tüm yetkili makamlara mektuplar gönderdiklerini ve sorunun kaynağının, kontrol noktasındaki personel sayısının yetersizliği olduğunu ifade etti.

Yangu, personel sayısının yeterli olduğu günlerde bölgedeki sorunun çok daha hafifi olduğunu belirtirken, geçiş kapısına üçüncü bir şerit açılsa da, personel sayısının yetersiz bırakılması durumunda sorunun çözülmeyeceğine inandığını vurguladı.

Geçiş kapısında 24 saat personel bulundurmanın Rum polisinin sorumluluğunda olduğunu belirten Yangu, şu anda mevcut iki şeridin normal işleyebilmesi için her vardiyada 8 polisin, yani 24 saat için 24 polisin görevlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazete, Rum Polisi Basın Subayı Vironas Vironos’un ise konuya ilişkin açıklamasında, kendilerine verilen talimatın, üç kontrol noktasının açılması ve görevlendirmenin yapılmasının yoğunluk saatlerine göre ayarlanması yönünde olduğunu söylediğini yazdı.

Görevli personelin işinin ehli olduğunu da ifade eden Vironos, üçüncü şerit açıldığında aynı personelle mi görev yapılmaya devam edileceğinin sorulması üzerine ise, mevcut personelin yetersiz kalması durumunda ek personel görevlendirileceği yanıtını verdi.

