  • BIST 10960.43
  • Altın 5725.695
  • Dolar 42.4417
  • Euro 49.6539
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Kıb-Tek’ten abonelere borç uyarısı

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 675 TL üzeri borcu olanların elektriklerinin pazartesi günü kesileceğini bildirdi.
Kıb-Tek’ten abonelere borç uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 675 TL üzeri borcu olanların elektriklerinin pazartesi günü kesileceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolan Ekim 2025 dönemi, öncesi ve ödenmemiş 675 TL üzeri borçlar ile birlikte, kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 8 Aralık Pazartesi günü kesileceği belirtildi.

Abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Maviş: Bu enflasyon hangi ülkede ölçülüyor? Pasaportlarımızı hazırlayalım, hep birlikte taşınalım!04 Aralık 2025 Perşembe 13:50
  • Ali Kişmir’in davası kararın açıklanması için süresiz ertelendi04 Aralık 2025 Perşembe 13:47
  • Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu 1 gün tutuklu kalacak04 Aralık 2025 Perşembe 13:35
  • Hatice İncirli hoca hanım hayatını kaybetti04 Aralık 2025 Perşembe 09:48
  • Kıbrıslı Siyasi Partiler Çevre ve Doğal Kaynaklar konusunu görüştü.03 Aralık 2025 Çarşamba 17:28
  • Lefke’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi03 Aralık 2025 Çarşamba 17:25
  • İskele ve Lefkoşa’da ani rahatsızlıklarla iki kişi hayatını kaybetti03 Aralık 2025 Çarşamba 17:22
  • Salih Canseç görevinden istifa etti03 Aralık 2025 Çarşamba 17:21
  • “Devlet kurumları çürümenin içine sokuldu; artık yeter!”03 Aralık 2025 Çarşamba 17:18
  • LTB Başkanı Harmancı: “9. Engelsiz Sanat Gecesi’nde özel gençlerimizin sahnedeki başarısı en büyük gururumuz”03 Aralık 2025 Çarşamba 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti