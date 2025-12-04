Değirmenlik Akıncılar’da hijyen denetimleri: Dört işletme kapatıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Ekim–Kasım 2025’te gerçekleştirdiği 74 iş yeri denetiminde, hijyen ve gıda güvenliğine aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen dört işletme kapatıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni ve üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun izlenmesini kapsayan Ekim–Kasım 2025 döneminde yapılan denetimlerde, kreş ve etüt merkezleri de dahil olmak üzere toplam 74 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 süt ürünleri üreticisi, 1 patates işleme tesisi, 1 balık toptancısı ve 1 fırın olmak üzere, işletme izinsiz, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayan 4 işletmenin faaliyetleri durduruldu, 3 işletmeye ise ceza yazıldı.

Sağlık Şubesi, Ekim–Kasım 2025 döneminde 6 kreş ve etüt merkezi, 7 fırın ve unlu mamul imalathanesi, 2 berber-kuaför, 2 süt fabrikası, 1 tartı kalibrasyon kontrolü, 20 meyhane-café-restoran, 8 market–off license, 17 gıda deposu, 6 gıda imalathanesi ve 5 makinist servis deposu ile kimyasal ürün imalat ve paketleme servisi (deterjan, sabun, çamaşır suyu vb.) ambalaj deposunu denetledi.

Ekim–Kasım 2025 denetimlerinde ayrıca 4 adet kullanıma uygun olmayan ekipman ve 68 adet tarihi geçmiş ürün müsadere edildi.