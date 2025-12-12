Hristodulidis: Siyasi eşitliğe ilişkin BM’nin açıklamasında yer alan ifade özellikle önemli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’la yaptıkları görüşmenin ardından başkanlığa dönüşünde basına açıklamalarda bulundu.

“Alphanews’de” yer alan habere göre Hristodulidis açıklamasında, BM kararları bağlamındaki siyasi eşitliğe ilişkin olarak BM’nin açıklamasında yer alan ifadenin özellikle önemli olduğunu ve bunun 2020 yılının ekim ayından bu yana ilk kez bir BM açıklamasında yer aldığını ifade etti.

Açıklamasında, olumlu bir atmosferde gerçekleşen çok iyi bir görüşmeden söz eden Hristodulidis, görüşmede Kıbrıs sorununun özü haricinde iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) de gözden geçirildiğini dile getirdi.

Hristodulidis bir dizi konuyu Erhürman’ın gündemine getirdiğini ve Erhürman’ın da bir sonraki görüşmelerinde bunlara yanıt vereceğini söyledi.

Sınır kapılarının açılması konusuna atıfta bulunarak, hangi sınır kapılarının açılacağı konusunda mutabakata varılamadığını da dile getiren Hristodulidis, bu hususta anlaşmazlık olduğunu ifade etti.

Hristodulidis BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın yarın Atina’ya gideceğini ve burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşeceğini de dile getirdi.

Hristodulidis Holguin’in bunun akabinde ise Ankara’yı ziyaret edeceğini ve bunun ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair manzaranın netleşeceğini sözlerine ekledi.