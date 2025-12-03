  • BIST 11101.09
AKEL: AB militarizasyon sürecini değiştirmeli; Türkiye’yi askeri iş birliklerine katmamalı

»
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB’nin güvenilirliğinin sorgulandığını belirterek, blokun uluslararası hukuka ve etik ilkelere geri dönmesi gerektiğini vurguladı; Kıbrıs sorununda çözüm için AB’nin oynayabileceği rolün önemine dikkat çekti.
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “bugün AB’nin güvenilirliğinin sorgulanmakta olduğunu” belirterek AB’yi “ilkelerine geri dönmeye, uluslararası hukuku, sosyal adaleti ve dayanışmayı pratikte savunmaya” çağırdı.

Haravgi’nin haberine göre, Güney Kıbrıs’a giden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve beraberindeki AP Siyasi Grup başkanlarını selamlayan Stefanu, Güney Kıbrıs’ın AB’nin küçük üyelerinden biri olmakla birlikte Avrupa’da olup bitenlere eşit ve aktif katılım göstermek istediğini, herkese dayanışma ve saygı duyduğunu, herkesten de dayanışma ve saygı beklediğini söyledi.

Stefanu “Bugün, AB’nin uluslararasındaki rolünün, politikalarının, üye devletlere ve halklarına gerçekten refah, istikrar ve güvenlik sağlayıp sağlamadığının daha önce hiç olmadığı kadar sorgulanmakta olduğunu” belirtti.

AB’nin “çifte standart uygularken etik üstünlüğüne nasıl ikna edici olabileceğini” soran Stefanu “Rus işgaline karşı tam kararlılık Gazze’deki soykırım karşısında ise tereddüt, acizlik ve sessizlik sergiliyor. Rusya’ya yaptırım uygularken suçlarına son vermesi için İsrail’e hiçbir özlü baskı yapmıyor.” ifadesini kullandı.

Stefanu AB’yi “kendi üyesini ve uluslararası hukuku çoğu kez savunmaktan kaçınarak Türkiye’ye karşı aşırı müsamaha göstermekle” de suçladı ve “Kıbrıs sorununda beklenmekte olan BM çerçevesindeki gelişmeler arifesinde AB’nin, uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüm için oynayabileceği ve oynaması gereken role” işaret etti.

Gazete Stefanu’nun dün AP’deki Sol Grup Eş Başkanı Martin Schirdewan ile de görüştüğünü yazdı.

Habere göre “AB’nin, AB içine ve uluslararasına sadece olumsuz etkileri olacak militarizasyon sürecini değiştirmesi ve çifte standart politikalarından uzak, uluslararası hukuka saygı göstermesi gereğine” vurgu yapılan görüşmede “AB’nin askeri nitelikli iş birliklerine Türkiye’yi katamayacağı” öne sürüldü.

