SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Başbakan Üstel: İki devletli çözümden taviz yok

Başbakan Ünal Üstel, seçimleri Tufan Erhürman’ın kazanmasının ardından süreci Medyascope’a değerlendirdi.
Başbakan Üstel: İki devletli çözümden taviz yok

Üstel, Türkiye ile ilişkilerin en sıkı şekilde süreceğini vurgularken iki devletli çözüm konusundaki kararlılığı yineledi. Yeni cumhurbaşkanının önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirten Üstel, halkın iradesine saygı duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman cumhurbaşkanı seçildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias davası için geldiği Adıyaman’da seçimleri değerlendirdi. Üstel, halkın tercihine saygı duyduklarını belirterek hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı, “Geçtiğimiz günlerde seçim bitti, halkın idaresi, iradesi sandıkta tecelli etti” dedi.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin iki kardeş ülke arasında en sıkı şekilde devam edeceğini söyleyerek yeni dönemde işbirliğinin güçlenerek süreceğine işaret etti. Üstel, “Biz hükümet olarak yolumuza devam edeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz iki kardeş ülke arasında en sıkı bir şekilde yolumuza devam edecek” ifadelerini kullandı.

İki devlet politikasında kararlılık sürüyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin iki devletli çözüme ilişkin aldığı kararlar her iki ülkenin de resmi politikasını yansıtıyor. Üstel, bu konuda net bir duruş sergileyerek iki devletli çözümün KKTC’nin vazgeçilmez politikası olduğunu yineledi. Başbakan, her iki meclisin de iki devleti oybirliğiyle savunan kararları bulunduğunu hatırlattı.

Üstel, KKTC’nin egemen, eşit ve uluslararası güç statüsünde iki devletli çözüm tezini dünyaya anlatmak için mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi. Başbakan, “Bizim kararımız nettir: İki devlet, egemen, eşit, uluslararası güç statüsünde biz bunu dünyaya anlatmak için mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan’ın desteği önemli
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda iki devletli çözümü dile getirmesinin KKTC için büyük önem taşıdığını belirten Üstel, Türkiye’nin bu politikadaki desteğinin devam ettiğini vurguladı. Başbakan, Erdoğan’ın bu politikayı savunmaya devam ettiği sürece kendilerinin de aynı çizgide olacaklarını ifade etti.

