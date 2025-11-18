  • BIST 10698.13
Siyasi Partiler Konseyi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve 20 Kasım’da yapılacak liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti hakkında bilgilendirme yapmak ve 20 Kasım’da yapılacak liderler görüşmesi öncesinde siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak üzere Siyasi Partiler Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak.

Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, hem Ankara temaslarına ilişkin detayları paylaşması hem de Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı ilk görüşme öncesinde partilerin değerlendirmelerini alması bekleniyor.

