Ötüken, Devlet İstatistik Kurumu’nun, ekim ayı enflasyonunu yüzde 1,09, kasım ayı enflasyonunu ise yüzde 0,81 olarak açıkladığına işaret ederek, bu enflasyon rakamlarının piyasadaki pahalılığı yansıtmadığını savundu.
Memur-Sen: Enflasyon rakamları piyasadaki pahalılığı yansıtmıyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen)  Başkanı Göktürk Ötüken, Devlet İstatistik Kurumu’nun, ekim ayı enflasyonunu yüzde 1,09, kasım ayı enflasyonunu ise yüzde 0,81 olarak açıkladığına işaret ederek, bu enflasyon rakamlarının piyasadaki pahalılığı yansıtmadığını savundu.

Ötüken, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ekim ayı enflasyonunu yüzde 1,09 kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,81 olarak açıklayan Devlet İstatistik Kurumuna şu soruları yöneltti:

“Akaryakıt ve elektrik gibi üretimin her aşamasında kullanılan girdilere sürekli ve fahiş zamlar yapılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini mal ve hizmet fiyatlarının ucuzladığı ve enflasyonun düşme eğiliminde olduğu bir ülke olarak gösteren hayat pahalılığı rakamları ne kadar gerçekçidir?

Cari bütçedeki açığı kapatmak ve devletin mali yükümlülüklerini yerine getirmek için sürekli olarak yerel bankalardan yüksek faizle borçlanmak zorunda kalan bir ekonomi yönetimine sahip olan ülkemizde enflasyonun bir önceki yıla göre azaldığını gösteren hayat pahalılığı rakamları ne kadar gerçekçidir?

Hayat pahalılığı rakamlarının bilinen tüm uluslararası kriterlerin aksine hala 2015 yılı hane halkı tüketici alışkanlıklarına göre hesaplandığı ülkemizde açıklanan enflasyon rakamları ne kadar reeldir?”

Ötüken, “Devlet İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamları piyasadaki pahalılığı yansıtan gerçek enflasyon rakamları mı yoksa maliyenin ödeyebileceği şekilde açıklanan yapay enflasyon rakamları mı?” diye ekledi.

