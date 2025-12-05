  • BIST 10973.48
  • Altın 5775.318
  • Dolar 42.5192
  • Euro 49.5708
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

İstanbul'da bahis operasyonunda yeni dalga: İşte isim isim gözaltı listesi

»
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Çakar'ın bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da bahis operasyonunda yeni dalga: İşte isim isim gözaltı listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Çakar'ın bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis operasyonunda yeni dalga gerçekleşti. Şu ana kadar futbol dünyasından 35 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 46 gözaltı kararı olduğu belirtildi.

METEHAN BALTACI KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis operasyonu kapsamında bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve PFDK'nin hak mahrumiyeti cezası verdiği 101 futbolcu hakkında araştırma yaptı. 

Bunun sonucunda kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin arasında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da bulunuyor.

MERT HAKAN YANDAŞ BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNADI

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın da başkası üzerinden bahis sitelerinden bahis oynadığının tespit edildiği ve hakkında gözaltı kararı çıktığı aktarıldı.

AHMET ÇAKAR, MURAT SANCAK VE ZORBAY KÜÇÜK İÇİN DE GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Savcılıktan yapılan açıklamada, banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski hakem ve halen futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında gözaltı kararı çıktı.

Çakar, sağlık kontrolü sonrasında bir basın mensubunun "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. MSB: KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değil27 Kasım 2025 Perşembe 13:27
  • Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası26 Kasım 2025 Çarşamba 13:09
  • TFF: İllegal bahis için savcılık, Interpol ve UEFA devrede24 Kasım 2025 Pazartesi 15:16
  • Türkiye, Dünya Bankası'ndan 6 milyar dolar borç alacak24 Kasım 2025 Pazartesi 15:14
  • Mazlum Abdi: Öcalan ile temas oldu, davet edilirsem Türkiye’yi ziyaret ederim; Ankara ile görüşmeler resmî tarzda olmalı24 Kasım 2025 Pazartesi 15:03
  • Kritik İmralı toplantısı: Öcalan'la görüşme oylaması bugün21 Kasım 2025 Cuma 09:07
  • YKS sınav tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu14 Kasım 2025 Cuma 09:51
  • Son dakika! İmamoğlu’nun ikinci X hesabına da erişim engeli13 Kasım 2025 Perşembe 15:34
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü13 Kasım 2025 Perşembe 15:20
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıtkabir’i ziyaret etti13 Kasım 2025 Perşembe 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti