İstanbul'da bahis operasyonunda yeni dalga: İşte isim isim gözaltı listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Çakar'ın bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis operasyonunda yeni dalga gerçekleşti. Şu ana kadar futbol dünyasından 35 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 46 gözaltı kararı olduğu belirtildi.

METEHAN BALTACI KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis operasyonu kapsamında bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve PFDK'nin hak mahrumiyeti cezası verdiği 101 futbolcu hakkında araştırma yaptı.

Bunun sonucunda kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin arasında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da bulunuyor.

MERT HAKAN YANDAŞ BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNADI

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın da başkası üzerinden bahis sitelerinden bahis oynadığının tespit edildiği ve hakkında gözaltı kararı çıktığı aktarıldı.

AHMET ÇAKAR, MURAT SANCAK VE ZORBAY KÜÇÜK İÇİN DE GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Savcılıktan yapılan açıklamada, banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski hakem ve halen futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında gözaltı kararı çıktı.

Çakar, sağlık kontrolü sonrasında bir basın mensubunun "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.