Özgür Özel, parti tarihinde en yüksek oyu alarak Genel Başkan seçildi: Bütün Türkiye'ye gösterdiniz ki CHP iktidara hazırdır!

Kurultayda tutuklu belediye başkanlarının isimleri anons edilirken, Ekrem İmamoğlu ve yabancı partilerden mesajlar okundu, salonda çok sayıda pankart ve destek mesajı yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ‘Şimdi iktidar zamanı’ sloganıyla düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı'nın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Kurultay salonuna ‘Güçlü Yurttaş’, ‘Güvenli Gelecek’, ‘Kazanan Türkiye’ pankartları asıldı. Salonda ayrıca tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ve "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazan bir afiş de yer aldı.

KURULTAYDA ÇOK KONUŞULACAK PANKART

CHP’nin "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in salona girişi beklenirken tutuklu belediye başkanlarının ismi tek tek anons edildi, kurultay katılımcıları her isimden sonra salondakiler ‘Burada’ diye karşılık verdi.

"‘ZİNDANLARDA TUTSAK EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SELAM"

Tüm isimler anons edildikten sonra ‘Zindanlarda tutsak edilen belediye başkanlarımıza selam gönderiyoruz’ denildi.

Öte yandan kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY SALONUNDA

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.15'te Ankara Spor Salonu'na geldi.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte, oluşturulan platform üzerinden seyircileri ve delegeleri selamladı.

Özel, kurultay salonunda eşi Didem Özel, ve CHP eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile yan yana oturdu.

CHP liderinin yanında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Muharrem İnce gibi isimler de yer aldı.

AKP, DEM PARTİ GİBİ SİYASİ PARTİLER DE CHP KURULTAYINA KONUK OLARAK DAVET EDİLDİ

Kurultay'a AKP'den Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, DEM Parti'den ise Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, PM üyesi Zeyno Bayramoğlu ve Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat katıldı.

Kurultayı Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, İYİ Parti, Liberal Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, SOL Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi'nden temsilciler de takip etti.

BİRÇOK YABANCI SİYASİ PARTİ VE BÜYÜKELÇİLİKLER KURULTAY'I TAKİP ETTİ

Ülkemizden Halkın Partisi (HP), Tam Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bulgaristan Sosyal Demokrat Partisi (PBS), Yunanistan'dan SYRIZA ile Avrupa'daki sol ve sosyal demokrat partilerin çatı partileri adına temsilciler Kurultayı takip etti.

Öte yandan Afganistan, Avusturya, Bangledeş, Belçika, Çin, Avrupa Delegasyonu, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Kırgızistan, Hollanda, Norveç, Pakistan, Filistin, Romanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği adına da Kurultay'ı takip eden yetkililer yer aldı. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve öğretim üyesi de Kurultayı takip etti.

ALMANYA SDP EŞ GENEL BAŞKANI'NDAN, CHP KURULTAYINA MESAJ

Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi.

Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz"

EKREM İMAMOĞLU, KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına vurgu yaptığı açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin Meclis'le değil Saray'la yönetildiğini belirten İmamoğlu, ülkenin bir reform hamlesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, bunu ancak CHP'nin gerçekleştirebileceğini söyledi.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili CHP'liler sizi Silivri zindanından selamlıyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun zamandır zorlu bir süreçten geçen ülkemiz büyük bir kavşağa yaklaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinden 1. parti olarak çıktıktan sonra yaşadıklarımız tarihsel bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. 23 senedir ülkeyi yönetenler kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025'ten beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor.

Türkiye'yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz. Fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekten vazgeçmeyeceğiz. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı, rejimlerin en faziletlisi olan Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye haline getirmek zorundayız. 39. kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Partimiz için de, ülkemiz için de. Kurultayımız yeni programla partimize yön verirken, ülkemize de yol gösterecek. Seçeceğimiz yeni yönetimle partimizi güçlendirirken, milletin de yolunu açacak."

"BU KURULTAY ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ..."

İmamoğlu, mesajına şöyle devam etti:

"39. Kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır."

