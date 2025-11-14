  • BIST 10628.63
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da yapılacak.
YKS sınav tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.

 

SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “ Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. “ ifadelerini kullandı.

 

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK

 

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,

KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

