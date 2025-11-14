YKS sınav tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.
SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “ Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. “ ifadelerini kullandı.
KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.
