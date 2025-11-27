  • BIST 10984.71
AİHM'nin verdiği kararın ardından tahliyesi beklenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği gerekçe gösterilerek 7 yıla kadar hapsi istendi.
Tahliyesi beklenen Demirtaş'a yeni dava: Dosyalar birleştirildi, 7 yıla kadar hapsi istendi

AİHM'nin 9 yıldır tutuklu olan Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının ardından tahliye edilmesi beklenen Demirtaş'a yeni bir dava daha açıldı. Söz konusu dava Demirtaş'ın Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle açıldı.

Dosyalar birleştirildi

Hakim, 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Avukatı duruşmaya SEG-BİS ile bağlandı

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil, her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre istedi.

Duruşma 6 Ocak'a ertelendi

Hakim, beyanların alınmasının ardından sanığın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

