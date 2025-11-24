  • BIST 10902.68
TFF: İllegal bahis için savcılık, Interpol ve UEFA devrede

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başsavcılık, Interpol ve UEFA’yla ortaklaşa biçimde illegal bahis soruşturması da yürütüldüğünü açıkladı.
Futbolda bahis soruşturması sürüyor. Soruşturmalar İddaa, Nesine, Tuttur, Bilyoner gibi resmi bahis sitelerinden alınan verilere göre yürütülüyor. Hakemler ve futbolcular legal bahis sitelerinde oynadığı bahislere göre ceza almıştı.

Bir soruşturmanın da yasadışı bahisle ilgili yürütüldüğü ortaya çıktı.

Hacıosmanoğlu bugünkü basın toplantısında gelen “Yabancı bahis siteleriyle ilgili bilgiler geldi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bizim yaklaşık bir sene önce hukuk kurulu başkan vekilimizle Avrupa’da illegal bahis datalarını almak için bir şirketle anlaşmamız vardı. O şirketle başkan vekilimizle savcılık beraber çalışıyor. Bunda Interpol de UEFA da devrede.

İllegal bölümünde başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili ismleri biz zaten kendilerine verdik. Onlar hem MASAK hem HTS üzerinden hem de birinci, ikinci ve üçüncü yakınlarının hesap hareketlerinden kapsamlı bir inceleme devam ediyor.

Asıl pisliğin kökünü kazıyacak olan yer orası. Ben hep söylüyorum ‘Akın akın geliyor’ diye başsavcım. Onları da siz de görürsünüz zaten.”

‘Kaç şirketten veri geldi?’

Türkiye’de altı şirketten kaçından veri geldiğiyle ilgili soru üzerine TFF başkanı şöyle devam etti:

* İkisinden kısmi geldi, asıl ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi “2025’te dijitale geçtik ondan önceki kayıtlar yok” dedi. Ben de yetkilisine söyledim “Önceden bakkal dükkanı mıydı orası? Deftere mi yazıyordunuz?” dedim. Onları zaten savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Detaylı şekilde vermek zorunda kalacaklar.

Hacıosmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

* Eğer biz temiz Türk futbolu bırakmak istiyorsak bundan kulüpler de zarar görecek futbol ailesindeki insanlar da zarar görecek. Eğer ‘temiz futbol’ istiyorsak bunun artık yüzde 30 mu olur yüzde 60 mı olur oranına bakmamak lazım.

”Federasyon teşvik etti’ diyorlar’

* Dinliyorum yorumları “Federasyon teşvik etti” diyorlar bir şirket sponsor olmuş yayın haklarından dolayı. O açıdan baktığımız zaman da ben ne hakemine ne de futbolcusuna hiçbirine suç bulmuyorum. Bu noktaya neden geldiğimizi samimi olarak konuşmak istiyorsak yönetimlerin iradesizliğinden kaynaklanıyor bu.

* Futbolu yönetenler burada öyle şeyleri kapattı ki… Öyle dosyaları “Aman rezillik olmasın” diye kapattı ki. Siz bunları kapatırsanız, insanlar cesaretlenir. Geldiğimiz noktanın ana sebebi budur. Zamanında futbolu yönetenler zamanında irade koymuş olsaydı bugün yüzde 30 olmazdı da yüzde 3 olurdu, yüzde 5 olurdu. Yönetimlerin bunda çok büyük sorumluğu var.

