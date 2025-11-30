Türkiye'den Ukrayna'nın üstlendiği Karadeniz'deki tanker saldırıları sonrası açıklama: 'Endişeyle karşılıyoruz'

Türk karasuları açıklarında ve Türkiye'nin deniz yetki alanı içinde düzenlenen saldırılar sonucu Kairos ve Virat adlı gemilerde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada saldırıları endişeyle karşıladıklarını belirterek, "Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Birinci gemideki (Kairos) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (Virat) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak" açıklaması yaptı.

29 Kasım'da Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği anları gösteren videolar paylaştı.

Bu görüntüler BBC tarafından doğrulanmadı.

İki tanker de Rusya'nın petrol satışına aracılık eden "gölge filonun" parçası oldukları gerekçesiyle uluslararası yaptırım altındaydı.

BBC'nin kıdemli gazetecilerinden Danny Aeberhard bu saldırının, Ukrayna'nın Rus petrol satışlarını azaltarak Moskova'nın savaşı finanse etmesinin önüne geçmeyi hedeflediği bir dönemde geldiğine dikkat çekiyor.